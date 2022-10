CARTE - Tour de France 2023 : découvrez le parcours complet de la 110e édition

Le Tour de France passera-t-il dans votre rue, dans votre ville ou dans votre département l'été prochain ? Le parcours officiel de la 110e édition de la Grande Boucle a été dévoilé ce jeudi 27 octobre par Christian Prudhomme, directeur du Tour. Et on connaît désormais le profil des 21 étapes de la course qui se tiendra du 1er au 23 juillet 2023.

Après un Grand départ donné depuis Bilbao au Pays Basque espagnol, le peloton se dirigera vers les Pyréenées puis les Landes. Ce Tour 2023 fera la part belle au Massif central avec le retour de la légendaire ascension du puy de Dôme, après 35 ans d'absence. Dans les Alpes, de gros morceaux attendent les coureurs, comme le désormais mythique col de la Loze ou le col du Feu , qui fait son apparition pour la première fois. Avant de rejoindre les Champs-Élysées à Paris, le Tour se livrera à une dernière explication en Alsace avec l'ascension du Markstein.

La carte du Tour de France 2023

Le parcours du Tour de France 2023. - ASO

30 cols, un record pour le Tour

Il s'agit de la deuxième fois de l'histoire du Tour que la course part du Pays Basque espagnol. La première remonte à 1992 depuis San Sebastian. Ensuite, l'intégralité du parcours se déroule en France métropolitaine avec six régions traversées et 23 départements visités. Parmi les 21 étapes, huit seront de plaine, quatre étapes accidentées et huit étapes de montagne. Ce à quoi il faut ajouter un seul contre-la-montre individuel et deux journées de repos.

L'édition 2023 comportera un total de 30 cols ou côtes ou arrivées en altitude classés en deuxième, première ou hors catégorie. C'est un record et c'est sept de plus qu'en 2022. Le toit du Tour en 2023 sera le col de la Loze (2.304 m) où sera décerné le Souvenir Henri-Desgrange, prix rendant hommage au fondateur du Tour. Comme en 2020, les cinq massifs de montagne de l'Hexagone seront au programme. Dans l'ordre : les Pyrénées, le Massif central, le Jura, les Alpes et les Vosges. Il y aura notamment 13 cols dans les Alpes et 6 dans les Pyrénées. Il y aura quatre arrivées au sommet, une de moins que cette année mais une de plus qu'en 2021.

Douze villes vont accueillir le Tour de France pour la première fois. Outre les villes espagnoles des deux premières étapes, il faut saluer l'arrivée de Nogaro (Gers), du parc à thèmes Vulcania (Puy-de-Dôme), de Moulins (Allier), de Belleville-en-Beaujolais (Rhône), Châtillon-sur-Chalaronne (Ain), Les Gets Les Portes du Soleil (Haute-Savoie), Passy (Haute-Savoie), Combloux (Haute-Savoie), Poligny (Jura), Le Markstein Fellering (Haut-Rhin).

Les 21 étapes du Tour de France 2023

Grand départ depuis le Pays Basque espagnol

Cette 110e édition du Tour de France partira une fois de plus de l'étranger. Le Grand départ sera donné le samedi 1er juillet depuis Bilbao, au Pays Basque espagnol. Il s'agit de la deuxième fois de l'histoire du Tour que le départ sera donné depuis cette région, 31 ans après le Grand départ donné de San Sebastian près de la plage de la Concha. Le peloton roulera sur les routes d'Espagne durant trois jours avant de rejoindre l'Hexagone.

La première journée débutera et se terminera à Bilbao pour une étape en boucle longue de 185km. Le parcours sillonnera les collines sauvages qui bordent la mer Cantabrique et passera deux fois par Guernica, lieu de mémoire de la guerre civile espagnole. Avec 3.300 mètres de dénivelé, cette première journée sera exigeante et réservée aux puncheurs.

La première étape du Tour de France 2023, une boucle de 185 km depuis Bilbao au Pays Basque espagnol - ASO

San Sebastian accueillera l'arrivée de la seconde étape qui partira de Vitoria-Gasteiz. Une étape de 210km en direction de la mer avec plusieurs difficultés sur le parcours, dont le Jaizkibel avec sa côte de 8,1 kilomètres à 5,1% de moyenne à moins de 20 kilomètres de l'arrivée.

La deuxième étape du Tour de France 2023 entre Vitora-Gasteiz et San Sebastian - ASO

La troisième étape signera le dernier jour en Espagne de ce Tour de France 2023. Les coureurs partiront de Amorebieta-Etxano et rouleront vers la frontière française à travers les terres de Biscaye puis en sillonnant au bord de la mer. Le peloton passera à nouveau par San Sebastian puis Irun et devrait se conclure à Bayonne selon nos informations. Cette troisième étape devrait donc être la première à profiter aux sprinteurs.

La troisième et dernière étape espagnole du Tour de France 2023 partira d'Amorebieta-Etxano et devrait se conclure à Bayonne en France - ASO

La Grande Boucle démarre fort dans le Sud-Ouest

Après l'Espagne, le Tour de France met le cap vers Bayonne le lundi 3 juillet. Le peloton franchira la frontière à Irun et parcourra les routes du Labourd. De belles retrouvailles avec Bayonne sont prévues puisque la ville n'avait plus accueilli la Grande Boucle depuis 20 ans. Les sprinteurs seront à l'honneur sur cette étape.

Le lendemain, nouvelle occasion de briller pour les sprinteurs. Le Tour partira de Dax (Landes) direction Nogaro (Gers). La ville de Dax n'avait pas accueilli d'étape depuis 2006 et ce sera une grande première pour Nogaro, dans le Gers, qui accueillera l'arrivée sur son circuit automobile.

Le mercredi 5 juillet, le Tour fera un passage obligé par Pau, ville qui a déjà reçu la compétition 73 fois, avant d'affronter la première étape de montagne. L'étape du jour partira donc de la cité paloise et se dirigera vers Laruns, dans les Pyrénées-Atlantiques. Les coureurs devront grimper le col de Soudet, puis celui de Marie-Blanque avant de franchir la ligne d'arrivée à Laruns, 1.200 habitants mais une des communes les plus vastes de France.

Le jeudi 6 juillet, le peloton prendra le départ de Tarbes direction Cauterets-Cambasque. La montée du plateau de Cambasque n'a été empruntée qu'une seule fois par les coureurs, en 1989 avec la première victoire d'étape de Miguel Indurain. Mais avant l'arrivée, deux difficultés majeures sur la route : le col d'Aspin et le Tourmalet.

Retour en plaine le vendredi 7 juillet avec une étape qui partira de Mont-de-Marsan et promise aux sprinteurs. Le peloton mettra le cap vers Bordeaux qui n'avait plus accueilli d'étape depuis 13 ans.

Le samedi 8 juillet, les cyclistes quitteront le Sud-Ouest avec une étape qui partira de Libourne direction Limoges. Il s'agira de la quatrième fois que Libourne sera ville-départ, le dernier remontant au contre-la-montre de 2021. Pour Limoges, il faut remonter à 2016 pour retrouver la dernière visite du Tour.

Le Massif central à l'honneur

Après avoir quiité les Pyrénées et le Sud-Ouest, le Tour de France se dirigera vers une autre région montagneuse : le Massif central. L'Auvergne sera particulièrement bien servie en 2023 avec quatre étapes avant de filer vers les Alpes. La 9e étape s'annonce mythique puisqu'elle signe le grand retour de l'ascension du puy de Dôme, 35 ans après sa dernière arrivée.

Au départ de Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne), ville où est enterré Raymond Poulidor, cette étape sera un bel hommage au duel mythique entre Jacques Anquetil et "Poupou" en 1964. Depuis 1988, le Tour ne s'était plus aventuré au sommet du puy de Dôme, notamment à cause de la candidature du site à l'Unesco, puis pour des travaux liés à la construction d'une ligne de train à crémaillère. En 2023, les coureurs pourront se frotter aux 4,5 kilomètres de côte avec une pente régulière à 12%.

Le lendemain, la Grande Boucle aura le droit à sa première journée de repos à Clermont-Ferrand, avant de reprendre la route pour une 10e étape entre Vulcania, le parc à thèmes sur les volcans, et Issoire. Un tracé à travers la chaîne des Puys conçu pour les baroudeurs.

Et ce n'est toujours pas fini pour l'Auvergne puisque la 11e étape doit partir de Clermont-Ferrand pour rejoindre Moulins. Un profil de course a priori réservé aux sprinteurs. Cela permettra de réparer une injustice puisque Moulins n'a jamais été ville-étape depuis la création du Tour. Avec cette arrivée, la Grande Boucle aura officiellement visité toutes les préfectures de France métropolitaine.

Le Tour à l'attaque des Alpes

Après le Massif central, place aux choses sérieuses. La Grande Boucle prend la route des Alpes avec une étape de transition qui partira de Roanne le jeudi 13 juillet. Ce tracé emmènera les coureurs en direction de Belleville-en-Beaujolais. Malgré le parcours vallonné, le final devrait se jouer entre sprinteurs.

Ensuite, comme un avant-goût des Alpes, le Tour s'attaquera au Grand Colombier pour la fête nationale du 14 juillet après un départ depuis Châtillon-sur-Chalaronne. Il s'agira donc de la deuxième fois qu'une étape se termine au sommet de ce col à 1.500 mètres d'altitude. On se souvient en 2020 du duel Slovène entre Tadej Pogacar et Primoz Roglic .

Pour la première étape dans les Alpes samedi 15 juillet, ce sera 4.200 mètres de dénivelé entre Annemasse et Morzine, via le col de la Ramaz et de Joux-plane. Avec sa montée terrible et sa descente périlleuse, ce col est un habituel juge de paix des étapes de montagne. Le classement général risque fort d'être fortement bouleversé à l'issue de cette journée.

Avant d'observer une nouvelle journée de repos à Saint-Gervais, le peloton devra réaliser un ultime effort. Une étape de 180km entre Les Gets et Saint-Gervais avec, sur la route, plusieurs difficultés : le col de la Forclaz de Montmin, celui de la Croix Fry, le col des Aravis et la montée finale au Bettex dans la côte des Amerands.

Reprise de la course le mardi 18 juillet avec l' unique contre-la-montre de cette édition 2023 . Un tracé court, 22 kilomètres, mais avec un profil de montagne entre Passy et Combloux. Au programme, la côte de Domancy, devenu célèbre grâce au titre de champion du monde remporté par Bernard Hinault en 1980.

Du (très) costaud attend les coureurs le mercredi 19 juillet avec une étape de 166km entre Saint-Gervais Mont-Blanc et Courchevel, avec 5.000 mètres de dénivelé au menu. En point d'orgue, le retour du désormais mythique col de la Loze avant de s'engager sur la piste de l'altiport de Courchevel avec sa pente à 18% !

L'étape de ce jeudi 20 juillet viendra récompenser les sprinteurs ayant survécu aux Alpes avec un tracé "sans bosse" entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse.

Explication finale dans l'Est

Après les Alpes, le tour de France mettra cap vers l'est avant de rejoindre la capitale. Deux étapes sont prévues en Franche-Comté et dans le Jura. La 19e étape partira de Moirans-en-Montagne pour une arrivée à Poligny. Malgré quelques bosses au programme, une ligne droite de finale de 8km semble promise aux sprinteurs.

L'avant-dernière étape partira de Belfort et prendra fin au Markstein via le Grand Ballon. Un format court mais explosif qui pourrait rebattre les cartes à la veille de l'arrivée à Paris.

Enfin, avant de rejoindre les Champs-Elysées à Paris pour la dernière étape le dimanche 23 juillet, le peloton s'élancera du vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un départ en forme de clin d'oeil aux Jeux olympiques de Paris 2024 où se tiendront la majeure partie des épreuves cyclistes.