CARTE - Tour de France 2023 : découvrez le parcours de la 10e étape entre Vulcania et Issoire

Alors qu' ASO a présenté le parcours du Tour de France 2023 , le Puy-de-Dôme se fait une place de choix dans le programme de cette édition. Après une arrivée de la 9e étape au sommet du puy de Dôme le dimanche 9 juillet et une journée de repos le lendemain, le peloton va en effet rester dans le département pour la 10e étape de 167 km entre Vulcania et Issoire dans le Puy-de-Dôme le mardi 11 juillet.

ⓘ Publicité

Ce parcours à travers la chaîne des Puys devrait particulièrement convenir aux baroudeurs avec un départ de Saint-Ours-les-Roches où se trouve Vulcania, le "parc européen du vulcanisme" qui sera pour la première fois site-étape du Tour. Le peloton prendra ensuite la direction du massif du Sancy et franchira notamment le col de la Croix Saint-Robert avant une arrivée à Issoire. Ce sera la deuxième arrivée pour la sous-préfecture du Puy-de-Dôme qui a en revanche accueilli quatre départs et a prouvé ses capacités d'organisation en 2021 avec l'accueil du critérium du Dauphiné an 2021.

La carte du parcours du Tour de France 2023

Le Tour de France 2023 partira du Pays Basque avant de traverser le Massif central et les Alpes. - ©ASO