CARTE - Tour de France 2023 : découvrez le parcours de la 11e étape entre Clermont-Ferrand et Moulins

Le parcours du Tour de France 2023 fera donc la part belle à l'Auvergne avec au total quatre journée sur place pour les coureurs, une arrivée au sommet du puy de Dôme , un parcours volcanique au cœur de la chaîne des Puys et pour terminer une 11e étape longue de 180 km entre Clermont-Ferrand et Moulins dans l'Allier. L'étape fera un crochet par Montluçon, tout près du fief de Julian Alaphilippe entre Bourbonnais et Berry.

Clermont, qui a accueilli 11 fois le Tour dont la dernière fois en 2020, va donc à nouveau voir repartir les coureurs le mercredi 12 juillet, pour une étape qui verra se succéder des montées "casse-pattes" et une arrivée propice aux sprinteurs avec une ligne droite de 1.300 m au cœur de la ville de Moulins. L'arrivée dans la cité de l'Allier marquera une date historique pour la Grand boucle qui aura ainsi fait étape dans toute les préfectures de la France métropolitaine.

La carte du parcours du Tour de France 2023

Le parcours du Tour de France 2023. - ©ASO