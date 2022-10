CARTE - Tour de France 2023 : découvrez le parcours de la 13e étape Châtillon-sur-Chalaronne > Grand Colombier

On connait enfin le parcours complet du Tour de France 2023 depuis ce jeudi 27 octobre . Il y aura une étape 100% aindinoise. Départ de Châtillon-sur-Chalaronne, vendredi 14 juillet, jour de fête nationale, et arrivée royale au sommet du Grand Colombier. Il y a trois ans, en 2020, le Slovène Tadej Pogacar avait remporté la 15e étape du Tour , devant son compatriote Primoz Roglic alors maillot jaune. Quelques jours plus tard, Pogacar s'était imposé à l'arrivée finale sur les Champs-Elysées.

ⓘ Publicité

Cette année, 138 kilomètres séparent Châtillon-sur-Chalaronne de l'arrivée au Grand Colombier. Avec plusieurs montées pour préparer les jambes des coureurs. D'abord celle du plateau d'Hauteville-Lompnes avant d'attaquer "la pyramide du Bugey" : 17 kilomètres à une pente moyenne de 7,1% pour rejoindre le sommet du Grand Colombier.

Le parcours du Tour de France 2023

Avant l'ascension des Alpes, le peloton goûtera à la montée vers le Grand Colombier le 14 juillet 2023, jour de la fête nationale. - ASO

À lire aussi CARTE - Tour de France 2023 : découvrez le parcours complet de la 110e édition

La montée du Grand Colombier

Pour la 2e fois de son histoire, le sommet du Grand Colombier sera l'arrivée d'une étape du Tour. La dernière, en 2020, avait vu un affrontement entre les deux Slovènes Tadej Pogacar et Primoz Roglic. - ASO