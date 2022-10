CARTE - Tour de France 2023 : découvrez le parcours de la 14e étape, Annemasse > Morzine Les Portes du Soleil

Il faudra attendre le 15 juillet pour que le spectacle alpin entre enfin sur la scène du Tour de France. Le parcours officiel du Tour de France 2023 a été dévoilé ce jeudi. Il partira de Bilbao le 1er juillet et arrivera dans les Alpes à partir du 15 juillet.

Cette 14e étape partira d'Annemasse, en Haute-Savoie, et durera 152 km, jusqu'à Morzine Les Portes du Soleil, toujours en Haute-Savoie. Les coureurs passeront par le col de Cou (1.116 m d'altitude, 5km à 7,4%), puis le col du Feu (1.117m, 5,8km à 7,8%), un col inédit jamais encore grimpé par le Tour de France . Ils enchaineront avec le col de la Ramaz (1.619 mètres d'altitude et 13,9 km à 7,1%) avant d'attaquer le monstre de cette étape : le col de Joux Plane par le versant sud, via Samoëns (1.691 mètres d'altitude et 11,6 km à 8,5%). Au programme de la Grande Boucle à douze reprise, le col de Joux Plane a vu le dernier passage du Tour en 2016.

Avec 4.200 mètres de dénivelé cumulé, "il est peu probable que les coureurs profitent de la vue sur le lac Léman" selon Christian Prudhomme, le directeur du tour de France, qui prévient aussi que "chacun a conscience qu’il faudra mobiliser des talents de descendeur pour plonger en vainqueur sur Morzine".

Il était grand temps pour le retour de ce col, habituel juge de paix chez les grimpeurs car il bouscule souvent le classement général. En 1983, lors de la 18e étape entre l'Alpe d'Huez et Morzine, Laurent Fignon était revenu avec panache, dans l'ascension de ce col , sur deux de ses principaux adversaires, le Néerlandais Peter Winnen et l'Australien Phil Anderson. Le Français remportera le tour de France, à 22 ans, pour sa première participation ! De quoi raviver quelques souvenirs.

Le col de la Ramaz

Le col de Joux Plane

Le profil de l'étape

