CARTE - Tour de France 2023 : découvrez le parcours de la 15e étape, Les Gets > Saint-Gervais Mont Blanc

En 2016, le Français Romain Bardet avait remporté l'étape entre Albertville et Saint-Gervais et s'était classé 2e au général. © Maxppp - Grégory YETCHMENIZA Le dimanche 16 juillet, les fans de vélo seront sur les routes de Haute-Savoie ou devant leur télévision, mais ils regarderont le Tour de France c'est certain. Ce sera la deuxième étape alpine de cette édition, 180 kilomètres entre la station de ski Les Gets et celle de Saint-Gervais Mont Blanc avec trois ascensions monstrueuses au programme. Le parcours officiel du Tour de France 2023 a été dévoilé ce jeudi 27 octobre à Paris. Pour cette étape, l'organisateur, ASO a prévu que les coureurs grimperont d'abord le col de la Forclaz de Montmin (1.157 mètres d'altitude et 7,2 km à 7,3%), puis ils devront grimper trois cols d'affilée : le col de la Croix Fry (11,3 km à 7%), celui de la Praise et le col des Aravis. Vous en voulez encore ? Alors imaginez qu'ils n'en seront qu'aux deux-tiers de l'étape ! Ils devront ensuite affronter la côte des Amerands (2,7 km à 11,1%), juste après Domancy, pour finir par une arrivée en altitude, à Saint-Gervais : 1.372 mètres d'altitude, 7,2 km à 7,7%. Une explication entre leaders Sur cette étape, "le décor est planté pour une explication entre leaders" assure Christian Prudhomme, le directeur du tour de France, qui prévoit que "les coups les plus sévères seront probablement portés dans la montée finale au Bettex dans la côte des Amerands, où certains passages atteignent les 17 % de pente". La journée de repos du lendemain, à Saint-Gervais, le lundi 17 juillet sera donc plus que bienvenue. Bref, une étape hors norme. À ne pas manquer. L'arrivée en altitude, à Saint-Gervais ASO Le profil de l'étape ASO