CARTE - Tour de France 2023 : découvrez le parcours de la 16e étape, le contre-la-montre Passy > Combloux

Un contre-la-montre de grimpeur. Cela peut paraître paradoxal, mais cela donnera sûrement des sueurs froides aux sprinters, surtout au bout de dix-sept jours de course. Le parcours officiel du Tour de France 2023 a été dévoilé ce jeudi 27 octobre à Paris et le seul contre-la-montre de cette édition aura lieu en Haute-Savoie, entre Passy et Combloux, le 18 juillet. Ce contre-la-montre "se caractérise à la fois par sa courte distance et par son profil avantageux pour les grimpeurs se sentant à l’aise dans l’exercice solitaire", promet Christian Prudhomme, le patron de la Grande Boucle.

Ce contre-la-montre de 22 kilomètres affiche un dénivelé positif de 650 mètres. Les coureurs devront grimper LA côte de Domancy, rebaptisée Route Bernard Hinault, en référence à son titre de champion du monde arraché en 1980 dans cette ascension aussi brève que terrible avec 2,5 km à plus de 9%. Pour résumer : une côte habituellement traversée lors des étapes de montagne !

Ce sera la deuxième fois qu'un chrono du Tour se jouera dans cette ascension. En 2016, c'est le Britannique Chris Froome qui s'était imposé, en vrai patron, à Megève au départ de Sallanches . Pour Christian Prudhomme, lors de cette édition, l'ascension de la "célèbre montée de Domancy" est une "occasion pour celui qui s’élancera en jaune d’affirmer sa supériorité ou pour ses rivaux de lancer la reconquête susceptible de s’étaler sur toute la semaine".

Le profil de l'étape

