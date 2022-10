CARTE - Tour de France 2023 : découvrez le parcours de la 18e étape, Moûtiers > Bourg-en-Bresse

Le parcours officiel du Tour de France 2023 a été dévoilé ce jeudi 27 octobre à Paris . La 18e étape, entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse, marque le départ du peloton des Alpes . Ce devrait être une étape pour les sprinteurs, du moins ceux qui auront résisté aux difficultés des sommets alpins, grâce à son tracé qui évite les bosses et le dernier kilomètre de course, une grande ligne droite avant de franchir la ligne d'arrivée.

ⓘ Publicité

Cette 18e étape, au départ de Moûtiers et à l'arrivée de Bourg-en-Bresse, n'est pas une inconnue de l'historie du Tour. Moûtiers sera pour la 4e fois ville-étape, Bourg-en-Bresse pour la 6e fois.

À lire aussi CARTE - Tour de France 2023 : découvrez le parcours complet de la 110e édition

Le parcours du Tour de France 2023

ASO

Le liste complète des étapes