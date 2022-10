CARTE - Tour de France 2023 : découvrez le parcours de la 5e étape Pau-Laruns

Depuis 1947, Pau a accueilli pas moins de 74 fois le Tour de France, avant ou après l'escalade des Pyrénées, et l'édition 2023 de la Grande Boucle ne dérogera pas à cette habitude. Le parcours officiel du Tour de France 2023 a été dévoilé ce jeudi et, après un Grand Départ à Bilbao, trois étapes au Pays Basque et un passage entre Landes et Gers , les coureurs rallieront Pau où ils prendront le départ, le 5 juillet, de la 5ème étape en direction de Laruns, dans la vallée d'Ossau. C'est ce que vous indiquait France Bleu Béarn Bigorre ce mercredi et c'est officiellement confirmé ce jeudi (tout comme l'étape suivante entre Tarbes et Cauterets ).

Les cols du Soudet et de Marie Blanque pour jauger les coureurs

Pour le directeur du Tour, Christian Prudhomme : "Les interrogations sont toujours vives à l'attaque du premier rendez-vous de montagne. Quelques réponses seront livrées sur l'état de forme des prétendants au titre dans les montées au col de Soudet puis à Marie Blanque, mais le terrain ne se prête pas encore à des offensives de grande envergue. A moins que..." Depuis quelques années, Laruns a porté chance aux Slovènes avec une victoire de Primoz Roglic en 2018 et celle du futur vainqueur du Tour en 2020, Tadej Pogacar. Sur l'étape 2023 longue de 165 kilomètres, les coureurs traverseront Lasseube et Oloron-Ste-Marie, feront un crochet par les routes du Pays basque avec un passage par Sainte-Engrâce et Licq-Athérey avant de remonter du côté de Laruns en passant par le col du Soudet, Lourdios-Ichère et le col de Marie Blanque.

Le profil de l'étape