CARTE - Tour de France 2023 : découvrez le parcours de la 6e étape Tarbes - Cauterets-Cambasque

Le parcours officiel du Tour de France 2023 a été dévoilé ce jeudi 27 octobre à Paris et, non seulement le Sud-Ouest sera largement arpenté par les coureurs mais les spectateurs du Tour auront droit à un contre-la-montre. Comme vous l'indiquait France Bleu Béarn Bigorre dès mercredi, le 6 juillet, la 6ème étape emmènera le Tour de Tarbes à Cauterets avec une arrivée sur le plateau du Cambasque après un passage par les cols d'Aspin et du Tourmalet.

"Les cols d'Aspin et du Tourmalet sur le chemin des ambitieux" - Christian Prudhomme

Après l'étape Pau-Laruns , "le défi pyrénéen se poursuit sur un itinéraire qui place les cols d'Aspin et du Tourmalet sur le chemin des ambitieux. Pour autant, le programme montagnard pourra susciter des convoitises. Les puncheurs les plus en forme pourront encore viser le Maillot Jaune, la montée au plateau du Cambasque ne constituant pas un obstacle insurmontable, avec 16 km à 5,4 % de pente moyenne" souligne Christian Prudhomme, le directeur du Tour.

Tarbes accueillera le Tour de France pour la 15e fois de son histoire avec cette sixième étape le 6 juillet. Le dernier passage de la Grande Boucle avait été marqué, en 2019, par la victoire - française - de Thibaut Pinault au Tourmalet alors que Julian Alaphilippe détenait le Maillot jaune. Pour l'arrivée, si Cauterets a vu passer les coureurs à plusieurs reprises, on est quasiment sur un parcours quasi-inédit avec le plateau du Cambasque. La montée vers ce plateau n'a été empruntée qu'une seule fois par les coureurs du Tour. C'était en 1989 et l'Espagnol Miguel Idurain y avait signé sa première victoire d'étape.

Les détail de l'étape

Tarbes - Cauterets-Cambasque : 145 kilomètres pour la sixième étape. - ASO

Le col du Tourmalet, 2.115 mètres d'altitude. - ASO