CARTE - Tour de France 2023 : découvrez le tracé probable de la course en Dordogne

On sait depuis maintenant un mois que le Tour de France passera en Dordogne l'été prochain. Mais par où ? Depuis des jours, les maires du Périgord vert se posent la question. La huitième étape de la Grande Boucle entre Libourne et Limoges, présentée le 27 octobre par l'organisateur ASO à Paris, laissait entrevoir une traversée du Ribéracois et du Nontronnais. Mais sans tracé précis.

17 maires invités à une "réunion de travail"

Selon les informations de France Bleu Périgord, 17 mairies du Périgord Vert ont reçu ce mercredi 16 novembre une invitation à une réunion préparatoire à la fin du mois. Une "réunion de travail" pour "exposer les modalités relatives à l'organisation de la course et de la caravane publicitaire", est-il écrit.

La liste des maires invités permet de tracer le parcours probable de la course. Les coureurs entreront en Dordogne depuis Coutras par le village de Saint-Michel-de-Rivière, sur la commune de La Roche Chalais. Ensuite, cap sur Saint-Aulaye-Puymangou, Saint-Privat-en-Périgord, Vanxains, et Ribérac.

La Roche Chalais, Ribérac, Brantôme, Saint-Pardoux

La course prendrait ensuite la direction de Brantôme, par Saint-Méard-de-Drône, Tocane-Saint-Apre, Lisle, Bourdeilles et Valeuil. Elle remontera ensuite par Champagnac-de-Belair, Quinsac, Saint-Front-la-Rivière et Saint-Pardoux-la-Rivière, avant de mettre le cap sur Limoges par Champs-Romain, Saint-Saud-Lacoussière et Abjat-sur-Bandiat, deux communes frontalières du département voisin.

Quand j'étais jeune ado, le Tour était passé par Saint-Aulaye, il y avait eu quatre échappées. C'est un beau souvenir d'enfant, le Tour est un peu magique

- Yannick Lagrenaudie

Yannick Lagrenaudie, le maire de Saint-Aulaye, fait partie des élus qui ont reçu le courrier de la préfecture. Il en trépigne déjà : "Evidemment, je suis très heureux !", s'exclame cet amateur de cyclisme. "Quand j'étais jeune ado, le Tour était passé par Saint-Aulaye, il y avait eu quatre échappées. C'est un beau souvenir d'enfant, le Tour est un peu magique. On n'est ni ville départ, ni ville arrivée, mais c'est un bel événement qui va attirer du monde en Périgord vert".

Le Tour de France femme à Montignac

Il affirme avoir déjà discuté sécurité et organisation avec la gendarmerie. Le Tour passera selon lui aux alentours de 13 heures à Saint-Aulaye, après la caravane publicitaire, "un jour de marché en plus, c'est top". Est-ce que ce sera en centre-ville ou sur le contournement routier ? Ca, il ne le sait pas encore. Mais le tracé officiel ne devrait plus trop tarder.

Passé la traversée du Périgord vert, les fans de cyclisme pourront encore aller encourager les cyclistes du Tour de France femmes 2023. Le Tour féminin sera en Dordogne le 25 juillet, les cyclistes termineront la troisième étape à Montignac-Lascaux .