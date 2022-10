CARTE - Tour de France 2023 : le parcours de la 19e étape entre Moirans-en-Montagne et Poligny

Les lacs du Jura comme décor de la 19e étape du Tour de France 2023, c'est ce qui attend les amateurs de cyclisme pour l'été prochain. A quelques jours de l'arrivée à Paris, la Grande Boucle fera étape dans le Jura avec une course de 175 km entre Moirans-en-Montagne et Poligny, le vendredi 21 juillet. Le parcours complet a été dévoilé ce jeudi 27 octobre par l'organisation du Tour de France, et vient confirmer les indiscrétions que France Bleu vous donnait en début de semaine sur cette étape jurassienne.

Le lendemain, la course repartira de Franche-Comté pour une 20e étape entre Belfort et le Markstein en Alsace.

Un final fait pour les sprinteurs

Ici pas de succession de cols, mais plutôt une longue étape de 175km qui va serpenter entre les nombreux lacs du Jura. A noter tout de même un passage par la côte d'Ivory, qui sera au final le seul sommet du Jura de cette étape. Ce sont surtout les sprinteurs qui devraient en profiter, puisque le final est constitué d'une longue ligne droite finale.

Si Moirans-en-Montagne a déjà été ville étape, en 2016, en revanche, l'arrivée à Poligny est inédite. La capitale mondiale du comté accueillera le Tour de France pour la première fois. La commune est habituée des courses cyclistes, puisqu'elle a déjà été le théâtre par trois fois du Tour du Jura.

La carte du Tour de France 2023

