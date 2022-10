CARTE - Tour de France 2023 : découvrez le parcours de la 4e étape Dax-Nogaro

Le parcours officiel du Tour de France 2023 a été dévoilé ce jeudi et, après un Grand Départ à Bilbao, il fait la part belle au Sud-Ouest avec notamment deux étapes dans les Landes dont la 4e étape qui partira de Dax le 4 juillet pour rallier Nogaro, dans le Gers. La ville de Dax n'avait pas accueilli d'étape du Tour de France depuis 2006, pour Nogaro, ce sera une grande première marquée par une arrivée sur le circuit automobile. Une étape lando-girondine verra quelques jours plus tard le Tour aller de Mont-de-Marsan à Bordeaux le vendredi 7 juillet.

La carte du Tour de France

Deux étapes dans les Landes pour le Tour de France. - ASO

Une étape dédiée à André Darrigade

Le Vélo Club dacquois "fabrique de champions". Pour marquer ce départ à Dax, le Tour rendra hommage à André Darrigade, vainqueur de 22 étapes de la Grande Boucle entre 1953 et 1964. Celui qui était surnommé "le lévrier des Landes" s'était notamment imposé en 1958 à Bordeaux pour pouvoir faire son entrée le lendemain à Dax vêtu du Maillot jaune. La ville thermale lui avait alors réservé une ambiance digne des Fêtes de Dax.

Raymond Poulidor, André Darrigade et Robert Cazala en 2018 à Cambo-les-Bains lors du passage du Tour de France. © Maxppp - Jean-Daniel Chopin

A Nogaro, le circuit Paul Armagnac n'a pas toujours accueilli des voitures ou des motos. En 1974, Eddy Merckx avait remporté sur cette piste le Critérium des As et, plus récemment, en 2017 le Néo-Zélandais Tom Scully y est arrivé en tête d'une étape de la Route du Sud 2017.