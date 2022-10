CARTE - Tour de France 2023 : le parcours de la 9e étape entre Saint-Léonard-de-Noblat et le puy de Dôme

Le parcours officiel du Tour de France a été présenté ce jeudi 27 octobre à Paris, et comme espéré, il va bien faire son grand retour au sommet du puy de Dôme le dimanche 9 juillet prochain pour l'arrivée de la 9e étape entre Saint-Léonard-de-Noblat en Haute-Vienne et le volcan le plus emblématique du département. Une étape de 184 km qui devrait mettre en avant les grimpeurs avec 3.600 m de dénivelé et une arrivée jugée après quatre kilomètres d'ascension à près de 12%.

ⓘ Publicité

Le profil des 13 derniers kilomètres de la 9e étape jusqu'au sommet du Puy de Dôme. - ©ASO

Une arrivée mythique

Cette étape marque l'hommage du Tour à Raymond Poulidor, le cycliste a vécu une grande partie de sa vie à Saint-Léonard-de-Noblat qui sera pour la deuxième fois ville étape. "Poupou" a aussi marqué les esprits avec son duel légendaire face à Jacques Anquetil lors de la montée du puy de Dôme le 12 juillet 1964. Le directeur du Tour, Christian Prudhomme attend cette étape avec impatience, "c'est un retour avec beaucoup, beaucoup d'émotion. Le puy de Dôme, ce sont les racines du Tour de France, ce sont des champions qui ont fait vibrer la France. Jacques Anquetil, le premier à gagner cinq fois le Tour, évidemment Raymond Poulidor, c'est naturellement tout sauf un hasard si nous partirons de chez Raymond Poulidor à Saint-Léonard-de-Noblat pour aller au puy de Dôme."

Pas de public dans les derniers km mais une longue ascension depuis Clermont

Comme à l'époque, ce final promet un beau spectacle un dimanche au cœur de la Chaîne des puys et avec une arrivée rêvée depuis des années mais compliquée par la construction du train à crémaillère et la candidature à l'Unesco. Mais Christian Prudhomme a toujours fait de l'arrivée au puy de Dôme une priorité et pour cela l'installation sera minimale au sommet, "la condition sine qua none pour le retour des coureurs au puy de Dôme, et ce sera le cas le 9 juillet prochain, c'est pas de public dans les quatre derniers kilomètres" précise le patron du Tour.

Le plus haut sommet de la chaîne des Puys culmine à 1.465 m et sera site-étape de la Grande boucle pour la 14e fois et l'organisation réfléchit au meilleur moyen de permettre au public de profiter de ce final. "On va partir au plus bas de Clermont-Ferrand pour avoir la montée la plus rude et la plus longue possible. Là, pendant sept, huit ou neuf kilomètres, il y a la possibilité de mettre beaucoup, beaucoup de monde. On va étudier ce qu'on peut faire, notamment en terme d'écrans géants, mais pour monter, bien évidemment, il n'y aura plus que les coureurs et l'organisation. La route fait 3,5 mètres de large, s'il n'y a pas de public, c'est suffisant. S'il y a du public, c'est impossible. Mais 3,5 mètres de large par rapport à certaines ascensions comme l'Alpe d'Huez, finalement, ça va leur paraître très large."

La carte du parcours du Tour de France 2023

La carte des étapes du Tour de France 2023. - ©ASO