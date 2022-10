CARTE - Tour de France 2023 : une arrivée à Bayonne pour la 3e étape

On savait que le Pays basque serait à l'honneur de la 110e édition du Tour de France 2023. Ce jeudi, le parcours officiel a été dévoilé et l'on sait désormais où arriveront les cyclistes après leur Grand Départ à Bilbao et deux premières étapes au Pays basque espagnol . Le lundi 3 juillet, le Tour fera son entrée en France en arrivant à Bayonne après un départ à Amorebieta-Etxano en Biscaye.

Les cyclistes franchiront la frontière à Irun, parcourront la route de la Corniche direction Saint-Jean-de-Luz avant d'enchaîner sur une cinquantaine de kilomètres à travers le Labourd en passant par Saint-Pée-sur-Nivelle (mais sans traverser ni Cambo, ni Ustaritz, ni Espelette). Les vélos remonteront vers Bayonne via la départementale 655 en passant par Ahetze et Arbonne. L'arrivée sera jugée à proximité du stade Jean Dauger, sur l'avenue d'Aquitaine au niveau du parking de Glain à Bayonne. Bayonne, qui n'avait pas accueilli le Tour de France depuis vingt ans qui sera ainsi ville-étape pour la 33e fois de son histoire.

"Le premier qui gagne marque toujours les esprits" - Christian Prudhomme

Pour le directeur du Tour, Christian Prudhomme : "Un autre match commence, avec l'entrée sur le territoire français, qui se fera par le département des Pyrénées-Atlantiques, où les sprinteurs seront pour une fois à l'honneur. Pour ces retrouvailles avec Bayonne, le profil du final redonnera la possibilité aux équipes de manœuvrer pour assembler les wagons de leur train. Le premier qui gagne marque toujours les esprits."

Avec cette arrivée à Bayonne, près du stade Jean Dauger, le Tour de France adresse aussi un signe à l'ensemble de la communauté des sportifs représentée dans la ville basque par l'Aviron Bayonnais - pour le rugby - et par un illustre natif de la ville, le champion du monde et sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps.

Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne, avec Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. © Radio France - Stéphane Garcia

La carte du Tour de France 2023