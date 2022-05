CARTE - Tour de France femmes 2022 : le parcours de la 6e étape entre Saint-Dié-des-Vosges et Rosheim

La 6e étape du Tour de France femmes 20222 entre Saint-Dié-des-Vosges et Rosheim est longue de 128 kilomètres. Découvrez en détail le tracé de cette étape qui se jouera entre les Vosges et l'Alsace.

C'est une parcours parsemé de côtes que cette 6e étape du Tour de France femmes 2022 entre Saint-Dié-des-Vosges et Rosheim qui se déroule le vendredi 29 juillet. L'étape longue de 128 km verra s'enchainer les montées, avec pas moins de 4 côtes au menu. La traversée du vignoble alsacien entre Vosges et Alsace promet de nombreuses possibilités.

Le profil de l'étape

Les 128 kilomètres de l'étape entre Saint-Dié-des-Vosges et Rosheim seront rythmés par une succession de montées et de côtes dans les Vosges d'abord, avec le col d'Urbeis puis en Alsace où il faudra enchainer la côte de Klingenthal et la côte de Grendelbruch. La côte de Boersch viendra conclure l'étape avec sa monté à 6,1%. L'arrivée se fera à Rosheim.

Pour Marion Rousse, "cette traversée du vignoble alsacien ne sera pas de tour repos et une échappée au long cours pourrait récompenser les baroudeuses au dépens des sprinteuses".

Le parcours de la 6e étape du Tour de France femmes entre Saint-Dié-des-Vosges et Rosheim - ASO

Le Tour de France femmes se dispute sur huit étapes, du 24 au 31 juillet, pour un total de 1.029 km de course. Le parcours traversera trois régions (Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-France-Comté) et 11 départements. Quatre étapes de plaine, deux étapes accidentées et deux étapes de montagne avec une arrivée en altitude à La Super Planche des Belles Filles.

Vingt-quatre équipes, dont cinq françaises, ont été sélectionnées pour cette première édition.

Le parcours du Tour de France féminin 2022

Le parcours du Tour de France féminin 2022 - ASO

Les huit étapes

Dimanche 24 juillet : Paris Tour Eiffel - Champs-Elysées

Lundi 25 juillet : Meaux - Provins

Mardi 26 juillet : Reims - Epernay

Mercredi 27 juillet : Troyes - Bar-sur-Aube

Jeudi 28 juillet : Bar-le-Duc - Saint-Dié-des-Vosges

Vendredi 29 juillet : Saint-Dié-des-Vosges - Rosheim

Samedi 30 juillet : Sélestat - Le Markstein

Dimanche 31 juillet : Lure - La Super Planche des Belles Filles

