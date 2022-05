CARTE - Tour de France femmes 2022 : le parcours de la 7e étape entre Sélestat et le Markstein

Cette 7e étape du Tour de France femmes 2022 entre Sélestat et le Markstein, longue de 127 km, verra s'enchainer les premiers cols des Vosges. Cette étape qui se jouera le 30 juillet promet du spectacle, notamment sur la route des crêtes. Au programme trois cols dont le plus pentu est le Petit Ballon (9,3km à 8,1%). Suivront ensuite le Platzerwasel et le Grand Ballon (13,5km à 6,5%).

Le profil de l'étape

Après un départ en douceur de la plaine d’Alsace, et la ville de Sélestat, qui n'a jamais accueilli le Tour de France, direction les cols vosgiens. Les coureuses vont enchainer trois cols difficiles : le Petit Ballon, le Platzerwasel et le Grand Ballon. La route des crêtes, les conduira ensuite jusqu'au Markstein. Une étape où les grimpeuses auront la part belle.

Le profil de la 7e étape du Tour de France féminin 2022 entre Sélestat et le Markstein. - ASO

Le premier col à franchir, sera celui du petit Ballon. Près d'un dizaine de kilomètres avec une pente à 8,1% pour finir.

Le profil de la montée au Petit Ballon - ASO

L'une des difficultés de cette 7e étape, c'est la longue montée de 13,5km vers le Grand Ballon avec une côte à 6,5% . Il faudra ensuite descendre le long de la route des crêtes et de ses impressionnants panorama pour atteindre le Markstein qui culmine à 1.183 mètres.

Le profil de la montée au Grand Ballon et au Markstein - ASO

Pour Marion Rousse, la directrice du Tour de France Femmes, cette physionomie de l'étape verra sans nul doute sacrer une grimpeuse dans "une succession qui devrait établir une très nette hiérarchie".

Le Tour de France femmes se dispute sur huit étapes, du 24 au 31 juillet, pour un total de 1.029 km de course. Le parcours traversera trois régions (Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-France-Comté) et 11 départements. Quatre étapes de plaine, deux étapes accidentées et deux étapes de montagne avec une arrivée en altitude à La Super Planche des Belles Filles.

Vingt-quatre équipes, dont cinq françaises, ont été sélectionnées pour cette première édition.

La carte du Tour de France féminin 2022

Le parcours du Tour de France féminin 2022 - ASO

Les huit étapes

Dimanche 24 juillet : Paris Tour Eiffel - Champs-Elysées

Lundi 25 juillet : Meaux - Provins

Mardi 26 juillet : Reims - Epernay

Mercredi 27 juillet : Troyes - Bar-sur-Aube

Jeudi 28 juillet : Bar-le-Duc - Saint-Dié-des-Vosges

Vendredi 29 juillet : Saint-Dié-des-Vosges - Rosheim

Samedi 30 juillet : Sélestat - Le Markstein

Dimanche 31 juillet : Lure - La Super Planche des Belles Filles

