CARTE - Tour de France femmes 2022 : le parcours de la 8e étape entre Lure et la Planche-des-Belles-Filles

Cette 8eme et dernière étape du Tour de France femmes 2022 entre Lure et la super Planche-des-Belles-Filles, longue de 123 kilomètres, promet d'être mythique. Il faudra franchir plusieurs cols, dont le Ballon d'Alsace, avant de s'attaquer à cette super Planches-des-Belles-Filles qui a depuis sa première mise en service, a pris des lettres de noblesse. L'arrivée s'est transformée avec une côte à 24% pour finir la dernière partie du parcours.

Le profil de l'étape

Pour cette première édition du Tour de France féminin, ASO a choisi une dernière étape qui partira de Lure, avec une arrivée en altitude au sommet de la mythique super Planche-des-Belles-Filles. Un finish qui promet d'être spectaculaire puisque les 7derniers kilomètres vont voir s'enchainer des côtes à plus de 10% au pied du col à Plancher-les-Mines, jusqu'à 20 puis 24% à l'arrivée.

La montée à la super Planche-des-Belles Filles viendra conclure la 8e étape du Tour de France féminin 2022 - ASO

Avant cette arrivée en altitude, les coureuses auront à franchir plusieurs difficultés et cols dont la réputation n'est plus à faire. D'abord la cote d'Esmoullères et sa montée à 8,5%, mais aussi le Ballon d'Alsace et ses 1.173mètres. Pour les coureurs c'est un col à 6,9% sur une durée de 8,9km. Après 123 kilomètres, les coureuses sont attendues au sommet de la super Planche-des-Belles-Filles.

Pour Marion Rousse, "c'est une dernière étape en forme d'apothéose" qui viendra conclure ce Tour de France féminin 2022. Ce parcours exigeant a d'ailleurs été le théâtre de bien des rebondissements dans les précédentes éditions du Tour de France, du côté de leurs homologues masculins.

Le profil de la 8e étape du Tour de France féminin 2022 entre Lure et la Planche-des-Belles_Filles - ASO

Le Tour de France femmes se dispute sur huit étapes, du 24 au 31 juillet, pour un total de 1.029 km de course. Le parcours traversera trois régions (Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-France-Comté) et 11 départements. Quatre étapes de plaine, deux étapes accidentées et deux étapes de montagne avec une arrivée en altitude à La Super Planche des Belles Filles.

Vingt-quatre équipes, dont cinq françaises, ont été sélectionnées pour cette première édition.

La carte du Tour de France femmes 2022

Le parcours du Tour de France féminin 2022 - ASO

Les huit étapes

Dimanche 24 juillet : Paris Tour Eiffel - Champs-Elysées

Lundi 25 juillet : Meaux - Provins

Mardi 26 juillet : Reims - Epernay

Mercredi 27 juillet : Troyes - Bar-sur-Aube

Jeudi 28 juillet : Bar-le-Duc - Saint-Dié-des-Vosges

Vendredi 29 juillet : Saint-Dié-des-Vosges - Rosheim

Samedi 30 juillet : Sélestat - Le Markstein

Dimanche 31 juillet : Lure - La Super Planche des Belles Filles

