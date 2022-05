La 2e étape du Tour de France femmes relie Meaux à Provins le lundi 25 juillet :135 km de course à travers la Seine-et-Marne. Découvrez le tracé en détail.

CARTE - Tour de France femmes 2022 : le parcours de la 2e étape entre Meaux et Provins

Après la boucle parisienne de la première étape, le Tour de France femmes reste en Ile-de-France pour sa 2e étape, lundi 26 juillet. Les coureuses parcourront 135 km en Seine-et-Marne, de Meaux à Provins. Une étape de plat, mais "pas sans difficulté" promet la directrice de la course, Marion Rousse, qui prévient : "L'étape pourrait bien surprendre."

Le peloton s'élancera à 12h55 depuis le musée de la Grande Guerre de Meaux. Comme toujours, le Tour mêle l'histoire et le patrimoine à la compétition sportive puisque les coureuses passeront aussi près des châteaux de Vaux-le-Vicomte et Blandy-les-Tours.

Au km 115,7, les concurrentes passeront une première fois par la ligne d'arrivée à Provins, avant de repartir pour un peu moins de 20 km. "La traversée de la Brie et l'arrivée en faux plat montant nécessiteront du punch" assurent les organisateurs.

Le profil de la 2e étape du Tour de France femmes 2022. - ASO

Ce sera la première fois que la ville d'arrivée, Provins, accueille une étape du Tour de France. Pourquoi pas pour un final au sprint ?

à lire aussi Tour de France féminin 2022 : voici les 24 équipes sélectionnées pour la première édition de la course

Le premier Tour de France femmes se déroule sur huit étapes de 1.029 km au total, du 24 au 31 juillet. Les coureuses traversent trois régions (Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-France-Comté) et 11 départements. Quatre étapes de plaine, deux étapes accidentées et deux étapes de montagne avec une arrivée en altitude à La Super Planche des Belles Filles. Vingt-quatre équipes cyclistes, dont cinq françaises, sont engagées.

La carte du Tour de France femmes 2022

La carte de la 1re édition du Tour de France femmes. - ASO

Les huit étapes

Dimanche 24 juillet : Paris Tour Eiffel - Champs-Elysées

Lundi 25 juillet : Meaux - Provins

Mardi 26 juillet : Reims - Epernay

Mercredi 27 juillet : Troyes - Bar-sur-Aube

Jeudi 28 juillet : Bar-le-Duc - Saint-Dié-des-Vosges

Vendredi 29 juillet : Saint-Dié-des-Vosges - Rosheim

Samedi 30 juillet : Sélestat - Le Markstein

Dimanche 31 juillet : Lure - La Super Planche des Belles Filles

à lire aussi CARTE - Tour de France 2022 : découvrez le parcours de la première édition féminine

Suivre le Tour de France femmes