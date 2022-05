CARTE - Tour de France femmes 2022 : le parcours de la 3e étape entre Reims et Epernay

Champagne ! La 3e étape du Tour de France femmes 2022, le mardi 27 juillet, emmène les coureuses à travers le vignoble champenois, de Reims à Epernay, sur 133 km accidentés.

Au programme : une première côte avec 1 km à 5%, à 21,6 km du départ, puis, en deuxième partie d'étape, une succession de difficultés : côte de Vertus (700 m à 7%), côte du Mesnil-sur-Oger (1,6 km à 6,7%).

Le profil de la 3e étape du Tour de France femmes 2022. - ASO

Le peloton passera une première fois par la ligne d'arrivée à Epernay, avant de repartir pour 25 km, marqués par deux nouvelles difficultés. Notamment la côte de Mutigny, 900 m à 12,1%.

La côte de Mutigny, 900 m à 12,1%. - ASO

Reims, cité des sacres des rois de France, est aussi la ville de naissance de Pauline Ferrand-Prévot, multiple championne du monde de cyclisme sur route, cyclo-cross, cross-country et VTT. Quant à la ville d'arrivée, Epernay, elle a marqué le Tour 2019 : Julian Alaphilippe avait remporté l'étape et endossé le maillot jaune.

à lire aussi Pourquoi le Tour de France femmes 2022 fait la part belle au Grand Est

Vingt-quatre équipes cyclistes, dont cinq françaises, vont disputer cette première édition du Tour de France femmes. Huit étapes au programme, du 24 au 31 juillet, pour un total de 1.029 km de course. Le parcours traversera trois régions (Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-France-Comté) et 11 départements. Quatre étapes de plaine, deux étapes accidentées et deux étapes de montagne avec une arrivée en altitude à La Super Planche des Belles Filles.

La carte du Tour de France femmes 2022

La carte de la 1re édition du Tour de France femmes. - ASO

Les huit étapes

Dimanche 24 juillet : Paris Tour Eiffel - Champs-Elysées

Lundi 25 juillet : Meaux - Provins

Mardi 26 juillet : Reims - Epernay

Mercredi 27 juillet : Troyes - Bar-sur-Aube

Jeudi 28 juillet : Bar-le-Duc - Saint-Dié-des-Vosges

Vendredi 29 juillet : Saint-Dié-des-Vosges - Rosheim

Samedi 30 juillet : Sélestat - Le Markstein

Dimanche 31 juillet : Lure - La Super Planche des Belles Filles

à lire aussi CARTE - Tour de France 2022 : découvrez le parcours de la première édition féminine

Suivre le Tour de France femmes