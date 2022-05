CARTE - Tour de France femmes 2022 : le parcours de la 4e étape entre Troyes et Bar-sur-Aube

La 4e étape du Tour de France femmes 2022, le mercredi 27 juillet, est 100% auboise avec un départ de Troyes, la ville préfecture, et une arrivée à Bar-sur-Aube. Au programme : 126 km, un deuxième parcours considéré comme "accidenté" avant l'arrivée en Lorraine le lendemain.

Les difficultés commenceront en milieu d'étape et s'accentueront au fur et à mesure que le peloton s'approchera de l'arrivée. A partir du kilomètre 68, les côtes se succèdent, avec vue sur les vignes. Les coureuses pédaleront sur les "chemins blancs", des secteurs couverts de craie sur les côteaux champenois. Pour la directrice de la course, Marion Rousse : "Ces zones non goudronnées seront nettement plus copieuses que celles que le Tour masculin avait récemment proposées sur le plateau des Glières et en haut de La Planche des Belles filles".

Le profil de la 4e étape du Tour de France femmes 2022. - ASO

Les principales difficultés de la 4e étape du Tour de France femmes 2022. - ASO

Les spécialistes du cyclo-cross pourraient être avantagées - Valérie Demey

Les coureuses belge et néerlandaises Valérie Demey et Sabrina Stultiens ont testé les chemins blancs pour Le TFFF. Avantage possible aux coureuses de cyclo-cross estime la première. Les grimpeuses comme les habituées des classiques pourraient y trouver leur compte remarque la seconde.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Au total, le Tour de France femmes se dispute sur huit étapes, du 24 au 31 juillet, pour un total de 1.029 km de course. Le parcours traversera trois régions (Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-France-Comté) et 11 départements. Quatre étapes de plaine, deux étapes accidentées et deux étapes de montagne avec une arrivée en altitude à La Super Planche des Belles Filles.

Vingt-quatre équipes, dont cinq françaises, ont été sélectionnées pour cette première édition.

La carte du Tour de France femmes 2022

La carte de la 1re édition du Tour de France femmes. - ASO

Les huit étapes

Dimanche 24 juillet : Paris Tour Eiffel - Champs-Elysées

Lundi 25 juillet : Meaux - Provins

Mardi 26 juillet : Reims - Epernay

Mercredi 27 juillet : Troyes - Bar-sur-Aube

Jeudi 28 juillet : Bar-le-Duc - Saint-Dié-des-Vosges

Vendredi 29 juillet : Saint-Dié-des-Vosges - Rosheim

Samedi 30 juillet : Sélestat - Le Markstein

Dimanche 31 juillet : Lure - La Super Planche des Belles Filles

Suivre le Tour de France femmes