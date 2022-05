CARTE - Tour de France femmes 2022 : le parcours de la 5e étape entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges

C'est la plus longue étape de ce Tour de France femmes 2022 qui se déroule ce 28 juillet entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges. Au total, 175 kilomètres de course ponctués par de petites côtes. Cette longue étape traverse trois départements Lorrains, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges.

Le profil de l'étape

Alors qu'on sera à mi-parcours de ce Tour de France féminin, l'étape de cette journée se jouera sur la longueur. Il faudra tenir sur ce parcours de 175 kilomètres, pimenté par 3côtes. La première difficulté, c'est la côte de Pagny-la-Blanche-Côte avec une montée sur 1,4km à 5,5%. Il faudra ensuite grimper la côte de Gripport qui s'affiche à 5,3%. La dernière difficulté c'est le col du Haut du Blois, haut de 473 mètres. Ici, il faudra grimper durant 1,5km une côte à 4,9 %.

Pour la directrice du Tour de France femmes, Mario Rousse, "les heures de selle pèseront lourd au moment de s'expliquer pour la victoire".

Le profil de la 5e étape du Tour de France femmes entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges - ASO

Le Tour de France femmes se dispute sur huit étapes, du 24 au 31 juillet, pour un total de 1.029 km de course. Le parcours traversera trois régions (Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-France-Comté) et 11 départements. Quatre étapes de plaine, deux étapes accidentées et deux étapes de montagne avec une arrivée en altitude à La Super Planche des Belles Filles.

Vingt-quatre équipes, dont cinq françaises, ont été sélectionnées pour cette première édition.

La carte du Tour de France féminin 2022

Le parcours du Tour de France féminin 2022 - ASO

Les huit étapes

Dimanche 24 juillet : Paris Tour Eiffel - Champs-Elysées

Lundi 25 juillet : Meaux - Provins

Mardi 26 juillet : Reims - Epernay

Mercredi 27 juillet : Troyes - Bar-sur-Aube

Jeudi 28 juillet : Bar-le-Duc - Saint-Dié-des-Vosges

Vendredi 29 juillet : Saint-Dié-des-Vosges - Rosheim

Samedi 30 juillet : Sélestat - Le Markstein

Dimanche 31 juillet : Lure - La Super Planche des Belles Filles

Suivre le Tour de France femmes