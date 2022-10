CARTE - Tour de France femmes 2023 : découvrez le parcours complet de la deuxième édition

Quel parcours sera réservé aux coureuses cyclistes pour la deuxième édition du Tour de France femmes à l'été 2023 ? Ce jeudi à Paris, Marion Rousse, patronne de la compétition, a dévoilé le profil des huit étapes de la compétition qui se tiendra du 23 au 30 juillet. Après le succès sportif et public de la première édition, le TDF Femmes reprendra du service le jour de l'arrivée des hommes sur les Champs-Elysées à Paris.

Le peloton féminin prendra le départ de Clermont-Ferrand le dimanche 23 juillet et se dirigera en huit étapes vers les Pyrénées pour terminer par un contre-la-montre individuel à Pau le 30 juillet.

La carte du Tour de France femmes 2023

Le parcours du Tour de France femmes 2023 - ASO

Les huit étapes

Du Massif au central aux Pyrénées

Pour cette deuxième édition de la nouvelle mouture du Tour de France femmes, Marion Rousse a opté pour un tracé à l'opposé de celui de 2022 qui partait de Paris en direction de l'Est. La première étape proposera aux coureuses une boucle au départ et à l'arrivée de Clermont-Ferrand, ville qui doit être elle aussi visitée par les hommes en juillet 2023.

Les femmes mettront ensuite le cap vers le Sud-Ouest avec une deuxième étape entre Clermont-Ferrand et Mauriac dans le Cantal.

La troisième étape du TDF femmes sera 100% en Dordogne avec un départ de Collonges-la-Rouge pour une arrivée à Montignac-Lascaux et sa grotte mondialement connue.

Les cyclistes poursuivront leur progression en direction du Sud-Ouest avec une quatrième étape entre Cahors et Rodez. Une cinquième étape entre Onet-le-Château et Albi. Une sixième étape entre Albi et Blagnac.

Les choses sérieuses attendent les coureurs lors de la septième étape. Un tracé de montagne au départ de Lannemezan et qui se conclura au sommet du mythique col du Tourmalet à Bagnères-de-Bigorre.

Enfin, le Tour de France femmes 2023 terminera sur un contre-la-montre individuel le dimanche 30 juillet. Une boucle de 22 kilomètres au départ de Pau.