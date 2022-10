CARTE - Tour de France femmes 2023 : le parcours de la 1re étape autour de Clermont-Ferrand

Le parcours du Tour de France femmes 2023 a été dévoilé ce jeudi et, comme attendu, le grand départ aura lieu à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. La ville était candidate et aura le privilège d'accueillir le départ et l'arrivée de la première étape longue de 124 km.

Après un départ de Paris en 2022, le Tour de France femmes s'élancera de Clermont-Ferrand en 2023. © Maxppp - Mathieu Mirville En préambule à la présentation du Tour de France 2023 ce jeudi à Paris, Marion Rousse, patronne du Tour de France femmes, a dévoilé le parcours de la course pour l'an prochain Et la première étape va se dérouler autour de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme, puisque la préfecture du département accueillera à la fois le départ et l'arrivée de cette étape de 124 km le dimanche 23 juillet prochain. Cette première étape du Tour de France femmes partira donc de Clermont-Ferrand pour Pont-du-Château puis Joze avant de rejoindre Aigueperse. Les coureuses dont ensuite enchaîner les ascensions et les descentes en passant par Châtel-Guyon, Riom, Volvic, le col de Durtol et Chamalières avant l'arrivée à Clermont-Ferrand. Le profil de la 1re étape du Tour de France femmes 2023 autour de Clermont-Ferrand. - ©ASO La carte du Tour de France femmes 2023 La carte du Tour de France femmes 2023. - ©ASO