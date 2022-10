CARTE - Tour de France femmes 2023 : le parcours de la 2e étape entre Clermont-Ferrand et Mauriac

Le parcours du tour de France femmes 2023 a été présenté ce jeudi par Marion Rousse, et contrairement à l'édition 2022 qui avait vu un départ de Paris, l'épreuve sera lancée en Auvergne avec une première étape autour de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Pour la 2e étape, les coureuses vont s'élancer de la préfecture du département pour rallier Mauriac dans le Cantal après 148 km de course.

Depuis Clermont-Ferrand, le peloton va rouler jusqu'au Mont-Dore dans le massif du Sancy avant de franchir de col de la Stèle et de redescendre vers Bort-les-Orgues puis de remonter vers Mauriac et de faire une boucle autour de la cité cantalienne. Après cette étape, la caravane se dirigera vers la Corrèze avant les Pyrénées et un final à Pau le 30 juillet.

Le profil de la 2e étape du Tour de France femmes 2023. - ©ASO

La carte du Tour de France femmes 2023