CARTE - Tour de France femmes 2023 : une 3e étape de Collonges-la-Rouge à Montignac-Lascaux

Dévoilé ce jeudi par Marion Rousse, le parcours du tour de France femmes 2023 va mener le peloton du Massif central aux Pyrénées du 23 au 30 juillet prochain. Après un départ de Clermont-Ferrand et une 2e étape qui se terminera dans le Cantal, les coureuses arriveront en Nouvelle-Aquitaine le mardi 25 juillet. En effet, la étape mènera le peloton de Collonges-la-Rouge en Corrèze jusqu'à Montignac-Lascaux en Dordogne avec 147 km au programme et un passage par Perpezac-le-Noir, Arnac-Pompadour et Hautefort.

Parmi les difficultés du parcours, la côte du Préaratel et ses 2 km à 5,3% ou encore la côte de Saint-Robert avec 1,1 km à 6,2%. Les sprinteuses auront probablement la parole dans la commune de Dordogne où se trouve la grotte de Lascaux.

Le programme de la 3e étape du Tour de France femmes 2023 entre Collonges-la-Rouge et Lascaux. - ©ASO

Au terme des huit jours de course, le Tour de France femmes 2023 se conclura avec un contre-la-montre individuel à Pau le 30 juillet.

La carte du Tour de France femmes 2023