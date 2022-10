CARTE - Tour de France femmes 2023 : un contre-la-montre à Pau pour l'arrivée de la deuxième édition

Marion Rousse et Christian Prudhomme lors de la première édition du Tour de France femmes en 2022.

Le parcours officiel de la deuxième édition Tour de France féminin 2023 a été dévoilé ce jeudi 27 octobre à Paris par Marion Rousse et, non seulement le Sud-Ouest sera largement arpenté par les coureuses mais les spectateurs du Tour auront droit à un contre-la-montre à Pau au lendemain d'une étape entre Lannemezan et le col du Tourmalet . Le 30 juillet, pour la dernière étape, un contre-la-montre individuel emmènera le Tour féminin, sur 22 kilomètres de Pau... à Pau.

La carte du Tour de France femmes