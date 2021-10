CARTE - Tour de France 2022 : découvrez le parcours de la première édition féminine

Jour historique pour les amoureuses et amoureux du vélo. Ce jeudi, en plus du dévoilement du tracé Tour de France 2022, ASO a également présenté le parcours du Tour de France femmes qui renaît l'été prochain dans une nouvelle version. Marion Rousse, ancienne championne cycliste de France et commentatrice du Tour sur France Télévisions, a été nommée directrice et a présenté les contours de cette nouvelle compétition.

Elle se fera en huit étapes, du 24 au 31 juillet, pour un total de 1.029km de course. Le parcours traversera trois régions (Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-France-Comté) et 11 départements. Quatre étapes de plaine, deux étapes accidentées et deux étapes de montagne avec une arrivée en altitude à La Super Planche des Belles Filles.

La carte du Tour de France femmes 2022

Le parcours du Tour de France femmes 2022 - ASO

Les huit étapes

Dimanche 24 juillet : Paris Tour Eiffel - Champs-Elysées

Lundi 25 juillet : Meaux - Provins

Mardi 26 juillet : Reims - Epernay

Mercredi 27 juillet : Troyes - Bar-sur-Aube

Jeudi 28 juillet : Bar-le-Duc - Saint-Dié-des-Vosges

Vendredi 29 juillet : Saint-Dié-des-Vosges - Rosheim

Samedi 30 juillet : Sélestat - Le Markstein

Dimanche 31 juillet : Lure - La Super Planche des Belles Filles

"Dans les mêmes conditions que les hommes"

Dans le peloton, 22 équipes de 6 coureuses s'affronteront. Au total, 250.000 euros de dotation seront attribuées et mis en jeu pour les équipes et les cyclistes. La vainqueure du classement général remportera 50.000 euros. A titre de comparaison, le vainqueur du Tour de France masculin touche à lui seul 500.000 euros. "Mais il faut savoir aussi que c'est un Tour de France qui dure trois semaines. Là, ça sera huit étapes donc, on peut comparer plus à des courses comme Paris-Nice ou le Critérium du Dauphiné", a expliqué Marion Rousse, directrice du Tour femmes, invitée de franceinfo jeudi matin.

Elle a insisté sur la volonté d'ASO, l'organisateur des deux Tours, que les femmes soient payées autant que les hommes "le plus tôt possible". La course sera retransmise sur France Télévisions à raison de deux heures trente de direct par jour et aussi à l'international dans plus de 170 pays.

A la question de savoir pourquoi seulement huit étapes, alors que le Tour masculin en compte 21, Marion Rousse répond qu'il s'agit d'une "première édition" et qu'il pourrait y avoir plus d'étapes dans le futur. "Mais on a envie déjà de s'approprier huit jours d'étapes, que ce soit fait dans les mêmes conditions que les hommes", appuie-t-elle.