CARTE - Tour de France : découvrez le parcours de la 7e étape Mont-de-Marsan - Bordeaux

C'est un Tour de France très présent dans le Sud-Ouest que les organisateurs de la Grande Boucle ont prévu pour cette édition 2023. Après un Grand Départ à Bilbao , une étape Dax-Nogaro le 4 juillet et deux étapes dans les Pyrénées, le Tour de France 2023 repassera par les Landes le 7 juillet pour la 7e étape au départ de Mont-de-Marsan. Le parcours officiel a été dévoilé ce jeudi à Paris. Pour la ville préfecture des Landes c'est un événement extraordinaire que ce départ d'une étape du Tour de France. Du jamais vu depuis 1971 où Eddy Merckx avait remporté la 17e étape.

Pour l'arrivée à Bordeaux, on nous promet un sprint comme le Tour sait les faire. Pour le directeur du Tour, Christian Prudhomme : "La visite du département des Landes ne laisse que peu d'espoir à des échappés sur un profil invitant les équipes des sprinteurs à contrôler la course. Les deux kilomètres de ligne droite sur les quais [de Bordeaux] leur permettront de déployer leurs arguments pour se ruer à grande vitesse sur la ligne d'arrivée près de la place des Quinconces."

"Ferveur et enthousiasme" à Bordeaux

Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux, devant la carte du Tour de France 2023. © Radio France - Ttotte Darguy

Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, était présent à Paris lors de la présentation officielle de ce Tour 2023. Via un message posté sur Twitter , il se dit "heureux d'être le maire qui aura fait revenir cette manifestation populaire dans [sa] ville après 13 ans d'éclipse. J’ai la conviction que notre Ville, de plus en plus cycliste, accueillera avec ferveur et enthousiasme l’événement sportif."

En 2021, la Grande Boucle avait déjà enchanté la Gironde avec l'étape Mourenx-Libourne. suivie d'un contre-la-montre Libourne-Saint-Emilion . On parlait déjà, à l'époque, d'un retour du Tour à Bordeaux, c'est donc officiellement confirmé. Comme France Bleu Gironde l'avait annoncé dès le 30 septembre , après 13 ans d'attente. Le Tour repartira le lendemain de Libourne pour rallier Limoges.

La carte du parcours complet

Le Tour de France 2023. - ASO

Une étape dédiée à Luis Ocaña

Cette étape Mont-de-Marsan - Bordeaux sera l'occasion d'un hommage à Luis Ocaña, 50 ans après sa victoire sur le Tour de France. Le coureur cycliste espagnol a passé son enfance en Espagne avant d'immigrer avec sa famille à Magnan, dans le Gers. Il a intégré le club cycliste de Mont-de-Marsan, le Stade Montois, et au cours de son parcours chez les pros, il s'est frotté à d'autres légendes du cyclisme des années 60-70 comme Eddy Merckx , Jacques Anquetil et Raymond Poulidor .

Ocaña lors d'une victoire d'étape au Puy-de-Dôme sur le Tour de France 1971. © Maxppp - EFE

Le Tour de France 1971 a notamment marqué l'histoire du vélo. Alors que Merckx et Ocaña sont au coude à coude, une averse de grêle s'est abattue sur les coureurs provoquant la chute des deux rivaux et contraignant le coureur espagnol à abandonner. Luis Ocaña a mis un terme à sa carrière à la fin des années 70 et est resté vivre dans le Gers. Il est mort en 1994 à Mont-de-Marsan.