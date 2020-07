CARTE - Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine 2020 : le tracé de la 3e étape entre Ussac et Chamberet

La troisième étape corrézienne du Tour du Limousin-Nouvelle-Aquitaine sera-t-elle décisive, comme en 2019, où Benoît Cosnefroy avait remporté l'étape et pris la tête du classement général? L'étape sera la plus dure confirme les organisateurs, sans un mètre de plat. Le peloton partira de Ussac pour rejoindre Chamberet dans l'après-midi, au terme de 177,9 km de routes étroites et sinueuses. L’écrémage se fera dès le premier tiers de la course avec trois côtes, dont une de première catégorie, la côte de la Vaysse à plus de 8%. La décision pourrait intervenir à 12 kilomètres de l'arrivée avec le franchissement de la côte de la Trassoudaine.

Le profil de l'étape

Un parcours vallonné est au menu de cette troisième étape - ©Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine

La carte

La trisième étape sera-t-elle décisive pour le résultat final comme en 2019 avec la victoire de Benoît Cosnefroy? - ©Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine

L'itinéraire et les horaires de passage de la caravane et des coureurs

Le peloton va s'élancer à 12h25 d'Ussac, toujours 1h20 après la caravane publicitaire. L'enchaînement des côtes des Géants et de la Vaysse, sera abordé à 14h selon les estimations de l'organisation. L'arrivée à Chamberet sera jugée entre 16h44 et 17h10 suivant la vitesse de progression des coureurs.

