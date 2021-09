CARTES - Classic Grand Besançon Doubs : comment circuler pendant la course

Inscrite au calendrier 2021 de l'Union Cycliste Internationale (UCI), la Classic Grand Besançon Doubs se déroule ce vendredi 3 septembre avec notamment les stars Thibaut Pinot et Nairo Quintana au départ. Le tracé de 172 km va plus ou moins perturber la circulation dans l'agglomération bisontine.

Les fans de la "petite reine" et des cadors du peloton mondial sont ravis pour la première édition de la Classic Grand Besançon Doubs programmée ce vendredi 3 septembre, avec notamment au départ Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), le régional de l'étape et Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), le grimpeur colombien parmi les 21 équipes de 7 coureurs chacune.

Le tracé officiel de la Classic Grand Besançon Doubs 2021 - Classic Grand Besançon Doubs

Une course longue de 172 km qui traversera 40 communes de l'agglomération bisontine : entre la ligne de départ fictif sur l'Esplanade des Droits de l'Homme dans le centre-ville de Besançon (départ réel -km 0- au niveau de la Zone Industrielle de Thise, rue des Bruyères) à 11h30 et la ligne d'arrivée tracée à Marchaux (route de Champoux) où le vainqueur lèvera les bras vers 15h45 a priori.

Trafic routier, bus et tram plus ou moins perturbé

Mais pour permettre aux 147 cyclistes engagés, ainsi qu'aux véhicules de la caravane publicitaire qui précèderont le peloton de 30 minutes, de rouler en toute sécurité, les routes empruntées par le parcours de cette Classic Grand Besançon Doubs seront temporairement fermées à la circulation habituelle. Hormis sur le secteur de Marchaux partiellement bouclé de 8h à 19h maximum, puisque les coureurs y feront trois passages (arrivée comprise), le trafic routier, bus et tram sera un peu moins perturbé sur le reste du tracé et ses abords. Moins longtemps...

L'itinéraire détaillé, avec horaires de passage, de la Classic Grand Besançon Doubs 2021 - Classic Grand Besançon Doubs

Au fil de l'avancée de la caravane publicitaire et du peloton, la circulation sera bloquée 20 minutes avant et après leur passage. Le centre-ville bisontin ne devrait donc être impacté que durant une petite heure environ au total, jusqu'aux alentours de midi, entre le début de la rue Mégevand (niveau Mairie), la rue de la Préfecture (long du parking Granvelle), le haut de la Grande rue, puis les rues Victor Hugo, des Martelots, de Pontarlier, Sarrail avant de traverser le Pont de Bregille pour rejoindre, via l'avenue de Chardonnet, la véloroute entre les Près-de-Vaux et Chalezeule à quelques hectomètres du départ réel de la course dans la ZI de Thise...

Le réseau Ginko périurbain un peu plus impacté

Malgré tout, "le tracé et les horaires de passage des coureurs vont fortement perturber les services périurbains du réseau Ginko", indique la Direction des Transports de Grand Besançon Métropole dans un communiqué publié ce mardi.

Lignes 51 à 87

suspension de tous les circuits de 11h à 15h (y compris les services sur réservation)

(y compris les services sur réservation) reprise normale de l’exploitation après 15h mais des retards sont possibles sur certains secteurs (Val de la Dame Blanche et Marchaux-Chaudefontaine en particulier)

Diabolo lycées : pas de perturbation

Diabolo collèges

Collège Claude Girard à Chatillon le Duc : en accord avec l’établissement, ramassage des élèves à 16h30 uniquement - pas de transports à 15h30

: en accord avec l’établissement, ramassage des élèves à 16h30 uniquement - pas de transports à 15h30 Collège Proudhon à Besançon : en accord avec l’établissement, ramassage des élèves à 16h40 uniquement - pas de transports à 15h40

: en accord avec l’établissement, ramassage des élèves à 16h40 uniquement - pas de transports à 15h40 pas de perturbation sur les autres collèges

Ecoles primaires / Regroupements Pédagogiques Intercommunaux

Les communes pour lesquelles le réseau Ginko ne sera pas en mesure d’assurer le transport méridien (aller-retour sur le temps de midi) :

Chalezeule

Bonnay/Mérey Vieilley/Vieilley/ Venise/Palise

Ecole-Valentin

Osselle-Routelle /Roset-Fluans

Boussières

Montferrand-le-Château

Rancenay/Avanne-Aveney

Pugey/Fontain/Arguel

"Les services matin et soir seront réalisés aux horaires habituels. Une large communication sera faite sur le site internet Ginko (information trafic) et par l’intermédiaire des bornes d’information voyageurs sur les pôles d’échanges afin d’alerter les usagers sur ces perturbations. L’information des abonnés Ginko, par mail, est également prévue", précise également Grand Besançon Métropole.

Le port du masque sera par ailleurs obligatoire pour l’ensemble des spectateurs présents sur les zones de départ (Besançon) et d'arrivée (Marchaux) de cette première édition de la Classic Grand Besançon Doubs.