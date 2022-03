CARTES - Paris-Roubaix 2022 : découvrez le parcours des courses hommes et femmes

Six mois après la dernière édition programmée en octobre à cause de la pandémie de Covid-19, la course cycliste Paris-Roubaix retrouve sa date habituelle. C'est le dimanche 17 avril que le départ sera donné à Compiègne dans l'Oise.

Les coureurs s'élanceront à 11h de la place du général de Gaulle. Ils auront 200 mètres de pavés de moins par rapport à l'automne dernier, soit 54,8 km au total sur un parcours de 257,5 kilomètres entre Compiègne et le vélodrome de Roubaix.

Un tracé assez classique

C'est à Troisvilles que les coureurs entreront sur le premier secteur pavé qui sera emprunté sur sa longueur totale de 2,2 km. Ils passeront à nouveau à Solesmes. La dernière fois remonte à 2019.

Ils emprunteront le secteur pavé de Vertain à Saint-Martin-sur-Ecaillon puis le secteur de Haussy, autrement dit dans le sens inverse par rapport à la précédente édition en octobre dernier.

Les coureurs affronteront la célèbre et redoutable trouée d'Arenberg et ses 2.300 mètres de pavés, et bien sûr Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l'Arbre. Découvrez le parcours avec ses 30 secteurs pavés sur notre carte interactive.

Deuxième édition de Paris-Roubaix femmes

Elles ont brillé lors de la première édition de Paris-Roubaix femmes. A coup sûr, la deuxième édition sera passionnante le samedi 16 avril. Les coureuses prendront le départ de la course à Denain. Elles devront parcourir 116 km jusq'au vélodrome de Roubaix dont 29,2 kilomètres de pavés.

Pour cette deuxième édition, 24 équipes féminines sont engagées. Les coureuses s'élanceront en début d'après-midi de Denain, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Valenciennes. Elles effectueront trois tours d'un circuit en ville avant de prendre la direction de Roubaix.

La première édition de Paris Roubaix femmes a été remportée la Britannique Elizabeth Deignan © AFP - François Lo Presti

Premier secteur, celui de Hornaing. Les femmes emprunteront au total 17 secteurs pavés, notamment celui de Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l'Arbre qui sont parmi les plus difficiles. A partir de Hornaing, il s'agit du même parcours que les hommes. La trouée d'Arenberg n'est pas encore pour cette fois. Mais les organisateurs n'écartent pas l'idée pour une prochaine édition.

Découvrez le parcours de la course féminine en zoomant sur notre carte interactive.