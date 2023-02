CARTES - Paris-Roubaix 2023 : découvrez le parcours des courses hommes et femmes

Le départ de la 120e édition de Paris-Roubaix sera donné le dimanche 9 avril 2023, au lendemain de la troisième édition de la course femmes

Le retour du secteur d'Haspres

C'est la principale nouveauté de la 120e édition de Paris-Roubaix qui se déroulera le dimanche 9 avril 2023. Les coureurs emprunteront le secteur d'Haspres, absent de la course depuis presque 20 ans. Cette portion longue de 1700 mètres est "mal pavé" selon Thierry Gouvenou, le directeur de la course.

Cette année, les coureurs auront 54,5 kilomètres de pavés à avaler, soit 300 mètres de moins que l'an dernier, sur un parcours de 256,6 kilomètres entre Compiègne et le vélodrome de Roubaix.

Comme l'an passé, les hommes attaqueront le premier secteur pavé à Troisvilles que les coureurs entreront sur le premier secteur pavé qui sera emprunté sur sa longueur totale de 2,2 km.

Ils n'échapperont pas à la redoutable trouée d'Arenberg et ses 2.300 mètres de pavés, et bien sûr Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l'Arbre.

Découvrez le parcours avec ses 29 secteurs pavés sur notre carte interactive.

En 2022, c'est le coureur néerlandais Dylan van Baarle qui s'est imposé. Il a coupé la ligne d'arrivée au vélodrome de Roubaix avec 1 minute et 47 secondes d'avance sur le Belge Wout van Aert et le Suisse Stefan Küng.

20 km de plus pour les femmes

Autre nouveauté qui concerne cette fois les coureuses. Les organisateurs rallongent de 20 kilomètres le parcours de la course dont le départ sera donné la veille, le samedi 8 avril à Denain. La distance totale de Paris-Roubaix femmes est portée à 145,4 kilomètres.

Les coureuses s'élanceront en début d'après-midi de Denain, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Valenciennes. Elles effectueront trois tours d'un circuit en ville, puis une boucle au sud qui passera par Haspres, Saulzoir, Montrécourt, Saint-Aubert, Villers-en-Cauchies, Avesnes-le-Sec et Noyelle-sur-Selle, avant de prendre la direction du vélodrome de Roubaix.

Les femmes emprunteront au total 17 secteurs pavés notamment celui de Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l'Arbre qui sont parmi les plus difficiles. A partir de Hornaing, il s'agit du même parcours que les hommes. La trouée d'Arenberg n'est pas toujours pas au programme.

Découvrez le parcours de la course féminine en zoomant sur notre carte interactive.

L'an dernier, la deuxième édition de Paris-Roubaix femmes a été remportée par l'Italienne Elisa Longho-Borghini. La championne d'Italie a mené un raid de 33 kilomètres en solitaire. Elle a battu de 23 secondes le premier groupe de poursuite mené par la championne de Belgique Lotte Kopecky.