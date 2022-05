CARTES - Route d'Occitanie 2022 : voici le parcours complet, avec une grande première dans les Pyrénées

Les coureurs de la Route d'Occitanie vont encore une fois traverser les plus beaux paysages da la région, en juin prochain.

Le parcours de la Route d'Occitanie 2022 a été dévoilé ce jeudi 19 mai, à l'Hôtel de la Région Occitanie, à Toulouse. Cette année, la course traversera huit des treize départements de la région. Il y aura quatre étapes, du 16 au 19 juin, avec pour la première fois, une arrivée en pays catalan.

Étape 1 : Séméac > L'Isle-Jourdain (174,4 km)

Une fois n'est pas coutume, la Route d'Occitanie 2022 s'élancera du pied des Pyrénées. Le grand départ sera donné de Séméac, dans la banlieue de Tarbes (Hautes-Pyrénées). Les coureurs fileront ensuite vers le nord, pour arriver à L'Isle-Jourdain (Gers), à l'ouest de Toulouse, après une boucle finale qui passera notamment par la côte de Pujaudran. En milieu d'étape, un sprint intermédiaire sera jugé à Clermont-Pouyguillès, qui avait accueilli le final de la Route d'Occitanie en 2019.

Étape 2 : Graulhet > Roquefort-sur-Soulzon (154,6 km)

Le départ de la deuxième étape sera donné du Tarn, berceau historique de la course (la première édition en 1977 étant le Tour du Tarn). Cette fois-ci, ce sera Graulhet, pour une deuxième journée en direction du sud-Aveyron. L'arrivée sera jugée à Roquefort, après un parcours accidenté, en passant par Lacaune, Belmont-sur-Rance et Saint-Affrique.

Étape 3 : Sigean > Les Angles (188,7 km)

Départ inédit, et arrivée tout aussi inédite sur cette troisième étape. Le matin, les coureurs seront à deux pas de la mer Méditerranée, avec un départ de Sigean (Aude), pour s'enfoncer dans les terres des Corbières, du Fenouillèdes, et du Capcir. L'arrivée sera jugée aux Angles, la station de ski des Pyrénées-Orientales. La journée pourrait s'annoncer décisive, en montagne, car les ascensions s'enchaînent. Après le sprint intermédiaire de Tuchan, il faudra franchir le barrage de l'Agly, puis trois cols de première catégorie : le col de Roque Jalière, le col de Jau, et le col des Hares.

Étape 4 : Les Angles > Auterive (188,3 km)

Le peloton passera la nuit dans la station catalane, avant de redescendre en direction de Toulouse, sur les routes des Pyrénées-Orientales, d'Ariège, et de Haute-Garonne. La quatrième étape est dessinée des Angles à Auterive. Après le col de Notre-Dame, principale difficulté de la journée, les coureurs traverseront Lavelanet, ou sera tracée la ligne du sprint intermédiaire. Ils arriveront à Auterive après avoir traversé Nailloux et Cintegabelle.

Nairo Quintana sera là, Arnaud Démare certainement

Côté coureurs, on espère évidemment la participation des coureurs régionaux, comme le Toulousain Anthony Perez, le Tarnais Lilian Calmejane, ou le Commingeois Pavel Sivakov. Tous trois sont actuellement sur le Giro d'Italia, et le calendrier est compatible avec une participation en Occitanie.

Arnaud Démare devrait également être présent. Le Français est lui aussi sur le Tour d'Italie, où il porte le maillot de meilleur sprinter, après avoir gagné déjà deux étapes. L'an dernier, il s'était imposé avec panache à Auch.

Nairo Quintana a lui coché les dates de la Route d'Occitanie depuis bien longtemps. Le grimpeur d'Arkéa-Samsic a annoncé début mai à la télévision colombienne qu'il y participerait, avant de s'aligner sur le Tour de France. Un autre Colombien pourrait participer : Egan Bernal. Le vainqueur du Tour 2019, gravement blessé en début d'année lors d'un entraînement, pourrait choisir la Route d'Occitanie pour un retour tranquille à la compétition.