CARTES - Route d'Occitanie 2023 : voici le parcours complet

La Route d'Occitanie débutera tout près de la Méditerranée, le jeudi 15 juin. Comme France Bleu Occitanie vous le révélait le 24 mars dernier , le grand départ est fixé à Narbonne, pour une première étape 100% audoise. Les jours suivants, la 47e édition traversera l'Hérault, le Tarn, le Gers, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège. Soit sept départements au total, sur les treize que compte la région.

1e étape : Narbonne > Gruissan (184,3 km)

C'est la deuxième fois que le grand départ de la Route d'Occitanie est fixé à Narbonne. Après 2006 (et une étape Narbonne-Castres), la 47e édition s'élancera devant l'Hôtel de Ville le jeudi 15 juin. La première étape de 184,3 km est dessinée en boucle dans le département de l'Aude, sans difficulté majeure. Cap sud-ouest d'abord, avec une traversée des Corbières, jusqu'à l'abbaye de Lagrasse. Direction ensuite le nord, par Puichéric, et un crochet dans l'Hérault jusqu'à Minerve.

Le peloton roulera sur les routes du Minervois jusqu'à Vinassan, pour ensuite faire un tour de circuit autour de Gruissan, en passant par Narbonne-plage. L'arrivée sera jugée sur le boulevard Pech Maynaud à Gruissan, là même où la Vuelta (Tour d'Espagne) s'était arrêtée en 2017.

. - Route d'Occitanie

2e étape : Cazouls-lès-Béziers > Graulhet (182 km)

Graulhet aura donc droit à son étape de la Route d'Occitanie, cette année. En 2022, la ville avait été privée du départ de la deuxième étape, car le préfet du Tarn avait interdit le passage de la course dans le département, à cause de la canicule . Au lieu d'un départ, ça sera donc une arrivée pour Graulhet en 2023, après 182 kilomètres de course.

La deuxième étape débutera à Cazouls-lès-Béziers, puis rejoindra le Tarn en passant par l'arrière-pays héraultais. Une étape accidentée avec trois difficultés, et un passage par les Monts de Lacaune. Après un sprint intermédiaire à Réalmont, le final se fera aussi sous forme de circuit, à Graulhet.

. - Route d'Occitanie

3e étape : Gimont > Nistos (189 km)

C'est l'étape-reine de la Route d'Occitanie 2023, avec trois ascensions dans les Pyrénées, et trois départements traversés : Gers, Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées. Après le départ de Gimont, le peloton se dirigera vers Boulogne-sur-Gesse en passant par Saramon. Cap à l'est ensuite vers Salies-du-Salat, puis le col de Larrieu (2e catégorie), une ascension encore méconnue mais déjà emprunté par la Route d'Occitanie en 2021.

Après avoir traversé Aspet, les coureurs enchaîneront avec le col de Menté (1e catégorie), puis repartiront vers le nord pour passer tout près de la belle cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges. Le final se déroulera dans la vallée de la Neste, avec une arrivée au sommet à Nistos, la station de ski de fond. Une ascension de première catégorie, et un site qui n'a jamais été visité par la Route d'Occitanie, ni par le Tour de France.

A noter aussi, pour l'anecdote, que le peloton sur cette troisième étape passera tout près de deux sites préhistoriques : Aurignac, et les Grottes de Gargas. Avec à chaque fois un sprint intermédiaire.

. - Route d'Occitanie

4e étape : Saint-Gaudens > Saint-Girons (164,7 km)

De la capitale du Comminges à celle du Couserans, pour l'ultime étape. Avec un parcours plus court (164 km), mais qui peut être très sélectif, si l'étape de la veille n'a pas fait exploser le classement général. Après un court crochet par le Volvestre (et Sainte-Croix), les coureurs traverseront une première fois Saint-Girons, pour aller ensuite escalader les deux cols de la journée : la Core et Latrape, tous deux classés en première catégorie. Un dernier sommet placé à 36 kilomètres de l'arrivée à Saint-Girons.