CARTE - Tour de France 2019 : découvrez le tracé de la 10e étape, Saint-Flour > Albi

La 10e étape du Tour de France 2019 reliera Saint-Flour dans le Cantal à Albi dans le Tarn le lundi 15 juillet. Au programme 218 km avec un passage sous le viaduc de Garabit avant de rejoindre Chaudes-Aigues et de prendre la direction d'Albi en traversant l'Aubrac et Laguiole puis Rodez.

Cantal, France

Après Saint-Etienne - Brioude, le départ de la 10e étape du Tour de France 2019 s'élancera le lundi 15 juillet de la ville de Saint-Flour dans le Cantal pour rejoindre Albi dans le Tarn. Après être passé sous le viaduc de Garabit et la cité thermale de Chaudes-Aigues, le peloton entrera très vite en Aveyron, par Laguiole, Espalion, Bozouls, puis Sébazac. La traversée de Rodez se fera par la rue Béteille, puis l'avenue Victor-Hugo, avec un passage près de la cathédrale et du musée Soulages. Les coureurs poursuivront ensuite vers le Tarn, via Tanus, et passeront dans Carmaux et Blaye-les-Mines, avant l'arrivée à Albi, jugée près de la place du Vigan. Au total une étape de 218 km en partie au -dessus des 1.000 mètres d'altitude qui devrait plutôt convenir aux baroudeurs.

La carte du parcours

Découvrez la carte interactive du parcours de cette 10e étape avec les principales difficultés, la côte de Mallet, la côté de Chaudes-Aigues, celle d'Esaplion, la côté de La Malric et le sprint de la Primaude.

Le profil de la 10e étape

Le profil de la 10e étape du Tour de France 2019 entre Saint-Flour et Albi - © ASO

L'itinéraire et les horaires entre Saint-Flour et Albi

La caravane partira de Saint-Flour à 10h10, pour un départ réel à 10h25. Elle atteindra Albi juste avant 16h.

Quant aux coureurs, il quitteront Albi deux heures après les chars, à 12h10, pour un départ réel à 12h25. Ils atteindront la Côte de Mallet (Cantal) entre 12h55 et 12h58, celle de Chaudes-Aigues (Cantal toujours) entre 13h21 et 13h27, puis la Côte d'Espalion (Aveyron) entre 14h38 et 14h51. Le peloton sera visible de la Côte de la Malric (Aveyron) entre 16h14 et 16h38. L'arrivée à Albi est attendue entre 17h28 et 17h59.

