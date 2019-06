CARTES - Tour de France 2019 : découvrez le tracé et les horaires des deux premières étapes en Belgique

C'est à Bruxelles en Belgique que sera donné le Grand Départ du Tour de France 2019 le 6 juillet. A un mois du grand départ, découvrez le tracé et les horaires de la première et de la deuxième étape.

Grand Est, France

Le Jour J est dans un mois exactement. Le Tour de France 2019 s'élance de Bruxelles ce samedi 6 juillet. Pas de prologue pour cette 106e édition mais une première étape en ligne pour célébrer les 50 ans du premier maillot jaune d'Eddy Merckx.

Les coureurs partiront de la Grande Place de Bruxelles. Ils devront parcourir 192 km, descendre jusqu'à Charleroi et remonter vers la capitale belge en passant par Grammont plus à l'Est.

1re étape : Bruxelles > Bruxelles

Découvrez le parcours de la première étape sur notre carte interactive. Déplacez vous et zoomez pour savoir où vont passer les coureurs et choisir le meilleur emplacement pour les encourager.

Le départ réel sera donné à 12h25 de Bruxelles. L'arrivée est prévue vers 17h toujours dans la capitale belge. Découvrez les heures de passage du peloton ville par ville.

2e étape : Bruxelles - contre la montre

Au programme de cette deuxième étape, 28 km de contre-la-montre par équipe à Bruxelles dans le cœur de la capitale belge, de quoi faire bouger le classement.

Découvrez l'itinéraire de l'étape sur notre carte interactive. En zoomant et en vous déplaçant dessus, vous pourrez choisir le meilleur bon emplacement pour applaudir les coureurs.

La première équipe s'élancera à 14h30. Elle devrait franchir la ligne d'arrivée 25 minutes plus tard. La dernière équipe partira de Palais Royal à 16h15. Elle devrait arriver à 16h40 à l'Atomium de Bruxelles.