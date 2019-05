Tour de France 2019 : les horaires de la 6e étape entre Mulhouse et La Planche des Belles Filles

Où s'installer pour voir passer la caravane publicitaire et le peloton des coureurs ? Pour connaître, à la minute près, l'heure et les routes où va passer le Tour de France 2019 lors de la 6e étape, plongez dans les fiches horaires de l'épreuve. Le 11 juillet, les coureurs s'élanceront de Mulhouse dans le Haut-Rhin pour l'ascension désormais traditionnelle de La Planche des Belles Filles.

Cette étape montagneuse, longue de 160,5 km traversera quatre départements (le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, les Vosges et la Haute-Saône). Le départ réel est prévu à 11h25 pour la caravane et 13h25 pour les coureurs. L'heure d'arrivée se situe vers 16h pour la caravane et entre 17h30 et 17h58 pour les concurrents.

Tous les horaires, ville par ville

La 6e étape franchira quatre principales difficultés : le Markstein, le col du Hundsruck, le Ballon d'Alsace (dont la montée a été labellisée "Tour de France" par les organisateurs de l'épreuve) et le Col des Chevrères.

Le profil de l'étape 6 du Tour de France 2019. - ASO

Avant l'arrivée à La Planche des Belles Filles, à 1.140 m d'altitude, le col des Chevrères promet d'être un moment de bravoure de la 6e étape.

Le profil des derniers kilomètres de la 6e étape du Tour de France. - ASO

Le Tour de France 2019 dans le Nord Est