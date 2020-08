CARTES - Tour de France 2020 : zoomez sur le tracé des 21 étapes

Le Tour de France 2020 s'élancera de Nice le samedi 29 août avec deux mois de retard par rapport au calendrier initial, à cause de l'épidémie de coronavirus. Il se terminera trois semaines plus tard sur l'avenue des Champs-Elysées à Paris. Découvrez le tracé des 21 étapes en zoomant sur nos cartes.

A cause de l'épidémie de coronavirus, le Tour de France a été reporté de deux mois. C'est le samedi 29 août à Nice que les coureurs prendront le départ de la 107 édition. La Grande Boucle se terminera comme le veut la tradition sur l'avenue des Champs-Elysées à Paris le dimanche 20 septembre.

C'est la première fois de son histoire que le Tour de France se déroule en septembre. Le peloton devra parcourir 3 473 kilomètres répartis en 21 étapes dont un contre-la-montre inviduel. C'est un Tour de France montagneux avec 29 cols de deuxième catégories ou plus.

Les coureurs ont à leur programme quatre ascensions pour la première fois : le col de la Lusette (dans le final de la 6e étape en direction du Mont Aigoual), le Suc au May (lors de la 12e étape entre Chauvigny et Sarran), le col de la Hourcère (lors de la 9e étape entre Pau et Laruns) et le col de la Loze (arrivée de la 17e étape à Méribel).

Découvrez les 21 étapes de cette édition exceptionnelle en zoomant et en vous déplaçant sur nos cartes interactives.

1re étape : Nice - Nice

2e étape : Nice - Nice

3e étape : Nice - Sisteron

4e étape : Sisteron - Orcières-Merlette

5e étape : Gap – Privas

6e étape : Le Teil - Mont Aigoual

7e étape : Millau – Lavaur

8e étape : Cazères - Loudenvielle

9e étape : Pau - Laruns

10e étape : Île d'Oléron - Île de Ré

11e étape : Châtelaillon-Plage - Poitiers

12e étape : Chauvigny - Sarran

13e étape : Chatel-Guyon - Puy Mary

14e étape : Clermont-Ferrand - Lyon

15e étape : Lyon - Grand Colombier

16 étape : La Tour du Pin - Villard-de-Lans

17e étape : Grenoble - Méribel - Col de la Loze

18e étape : Méribel - La Roche-sur-Foron

19e étape : Bourg-en-Bresse - Champagnole

20e étape : Lure - La Planche des Belles Filles

21e étape : Mantes-la-Jolie - Paris-Champs-Elysées