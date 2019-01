CARTES - Tour de Normandie 2019 : découvrez le parcours détaillé des sept étapes

Qui s'imposera cette année sur le Tour de Normandie après le Britannique Thomas Stewart ? Il faudra attendre le 31 mars pour connaître le nom du vainqueur de la 39e édition qui s'élancera le lundi 25 mars de Courseulles-sur-Mer dans le Calvados.

Les coureurs devront parcourir cette année 1 131, 5 km soit une quarantaine de plus que l'an passé. Ils traverseront les cinq départements de la grande région normande, comme le veut la tradition.

Il y en a pour tous les goûts, avec une succession de difficultés, des parcours accidentés. Les coureurs devront notamment emprunter la côte de la Rançonnière à Clécy : 4,5 km à 5,7 % de moyenne dont 2 km à 7,8 %. Il faudra sans doute faire avec le vent en bord de mer lors de l'étape manchoise.

Il y aura aussi la traditionnelle arrivée à Caen avec le critérium autour de l’hippodrome à l'issue de l'ultime étape de cette 39e édition au départ de Saint-Lô.

► Zoomez et déplacez vous sur les cartes interactives pour savoir où passent les coureurs et où vous rendre pour les encourager

1re étape - Courseulles-sur-Mer > Le Neubourg

Le grand départ du Tour de Normandie sera donné le lundi 25 mars à Courseulles-sur-Mer dans le Calvados. Les coureurs partiront plus précisément du centre Juno Beach, lieu de mémoire en hommage aux Canadiens qui ont combattu en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. Une façon pour eux de célébrer le 75e anniversaire du Débarquement.

Cette première étape de 157,5 km est très vallonnée dans sa première partie. Il y aura de la bagarre entre les sprinteurs dans les derniers kilomètres avant l'arrivée au Neubourg dans l'Eure.

Voir en pleine écran

2e étape - Darnétal > Forges-les-Eaux

La deuxième étape se déroule entièrement en Seine-Maritime le mardi 26 mars. Elle s'élancera de Darnétal, près de Rouen pour s'achever à Forges-les-Eaux. Une étape de 170 km avec un profil accidenté de bout en bout, mais sans grosse difficulté. Les organisateurs ont conservé la traditionnelle arrivée à Forges-les-Eaux après un circuit final de 20 km.

Voir en plein écran

3e étape - Bourg-Achard > Elbeuf

C'est dans l'Eure à Bourg-Achard que sera donné le départ de la troisième étape le mercredi 27 mars. Direction la Seine-Maritime pour les coureurs qui devront pédaler pendant 148 km avant de franchir la ligne d'arrivée à Elbeuf-sur-Seine. Une étape presque de repos avant celle qui attend le peloton dès le lendemain.

Voir en plein écran

4e étape - Tilly-sur-Seulles > Argentan

La quatrième étape entre Tilly-sur-Seulles et Argentan ne sera pas de tout repos pour les coureurs le jeudi 28 mars. Après 30 km de course, ils devront grimper la côte de la Rançonnière à Clécy : 4,5 km à 5,7 % de moyenne dont 2 km à 7,8 %. Plus de la moitié du parcours est vallonnée. Tout peut donc arriver.

Avant de franchir la ligne d'arrivée à Argentan, à l'issue d'une étape de 172,5 km, les coureurs devront effectuer quatre tours d'un circuit long de 10 km.

Voir en plein écran

5e étape - Alençon > Bagnoles-de-l'Orne-Normandie

Les coureurs n'auront pas le temps de souffler après la quatrième étape entre Tilly-sur-Seulles et Argentan. La cinquième étape s'annonce tout aussi accidentée et sans doute décisive le vendredi 29 mars.

Dès le départ à Alençon, les cyclistes devront grimper jusqu'à 391 mètres d'altitude. Et ça n'arrêtera jamais de monter et de descendre jusqu'à l'arrivée à Bagnoles-de-l'Orne-Normandie.

Voir en plein écran

6e étape - Gouville-sur-Mer > Martinvast

C'est une étape 100% manchoise qui se déroule le samedi 30 mars entre Gouville-sur-Mer et Martinvast. Les coureurs devront parcourir 162 km dont une partie en bord de mer. L'étape ne présente pas de difficulté particulière du moins dans les premiers kilomètres après le départ. Mais il faudra se méfier du vent, omniprésent dans le département. Il pourrait bien engendrer des cassures.

Voir en plein écran

7e étape - Saint-Lô > Caen

C'est l'ultime étape pour les coureurs ce dimanche 31 mars. L'ultime chance de s'imposer ou de marquer les esprits. Le départ sera donné à Saint-Lô. Les coureurs disputeront l'arrivée à Caen après avoir avalé 144,7 km avec le traditionnel final autour de l'hippodrome.

Cette étape sans réelle difficulté sera l'occasion de rendre hommage aux soldats qui sont venus libérer la France de l'occupation allemande en juin 1944. Le peloton fera un crochet par les plages du Débarquement dont on célèbre cette année le 75e anniversaire.

Voir en plein écran