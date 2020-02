CARTES - Tour de Normandie 2020 : découvrez le parcours des 7 étapes de la course cycliste

Normandie, France

Difficile de ne pas y voir un clin d'oeil humoristique. Lors de la 40e édition du Tour de Normandie qui s'élancera le lundi 23 mars 2020 de Ouistreham dans le Calvados, les coureurs passeront à Carentan. Les organisateurs ont même prévu une étape complète le samedi autour de la ville normande.

Le Tour de Normandie rendra hommage cette année aux héros de la Seconde Guerre mondiale et mettra en exergue les lieux mythiques de la Libération comme Sainte-Mère-Eglise et Utah Beach.

Lors de la première étape, les coureurs arriveront à Vimoutiers. Ils emprunteront le tracé de Paris-Camembert pour une étape qui s'annonce cruciale. Le Lendemain, le peloton ralliera Le Neubourg à Forges-les-Eaux, puis le mercredi Nonancourt à Elbeuf-sur-Seine.

Passage dans l'Orne ensuite pour une étape entre Gacé et Argentan le jeudi, puis entre Aunay sur Odon et Bagnoles de l'Orne. L'ultime étape partira de Ducey les Chéris pour rejoindre Caen, comme le veut la tradition. Ce sera le dimanche 29 mars. On connaîtra en fin de journée le nom du successeur du Norvégien Ole Forfang, vainqueur de l'édition 2019.

1re étape - Ouistreham > Vimoutiers

Le grand départ du Tour de Normandie sera donné le lundi 23 mars à Ouistreham dans le Calvados. Au programme, 149 km jusqu'à Vimoutiers dans l'Orne. C'est une arrivée inédite. Les 150 coureurs n'auront pas le temps d'admirer la côte normande. Les organisateurs ont concocté un circuit final difficile qui passe devant le musée du camembert.

2e étape - Le Neubourg > Forges-les-Eaux

Le mardi 24 mars, les coureurs s'élanceront du Neubourg dans l'Eure pour relier Forges-les-Eaux en Seine-Maritime. Là encore, ce ne sera pas une étape de tout repos avec deux côtes difficile le long des boucles de la Seine. La seconde avec des passages à 15% s'apparente à un col sur 2 km. Une échappée pourrait bien aller au bout car le reste de l'étape est sinueux et n'offrira aucun moment de répit.

3e étape - Nonancourt > Elbeuf-sur-Seine

Le peloton sillonnera essentiellement l'Eure le mercredi 25 mars lors de la 3e étape longue de 171 km. Le départ se fera de Nonancourt pour la première fois en 40 ans. Seule l'arrivée se disputera en Seine-Maritime, à Elbeuf-sur-Seine. Pas de grandes difficultés à signaler. L'étape est relativement plate. Mais le circuit final ne sera pas du gâteau avec une côte sévère à 3 km de l'arrivée.

4e étape - Gacé > Argentan

Retour dans l’Orne le jeudi 26 mars avec un départ de Gacé. Les coureurs prendront la direction d'Argentan. Ils devront parcourir 168 km sur des routes souvent usantes. Les organismes n'en ressortiront pas indemnes. Les organisateurs ont prévu une boucle de 10 km 500 à effectuer trois fois. L'arrivée se jouera au quatrième passage sur la ligne. Cela pourrait être la première arrivée au sprint de cette 40e édition.

5e étape - Les Monts d'Aunay > Bagnoles de l'Orne

Cela devrait attaquer le vendredi 27 mars entre Aunay-sur-Odon dans le Calvados et Bagnoles-de-l'Orne. Cette 5e étape qui emprunte des petites routes inédites à travers la Suisse normande, le bocage et la forêt est propice aux attaques. Et le circuit final devrait inspirer les coureurs qui en auront encore sous les pieds. Au programme, une boucle de 14 km 50 à parcourir 4 fois avant l'arrivée au cinquième passage sur la ligne.

6e étape - Carentan > Carentan

Le samedi 28 mars, ce sera le 6e étape à Carentan. Petit clin d'oeil à cette 40e édition du Tour de Normandie. Une étape longe de 176 km, sans aucune difficulté. Les coureurs passeront le long des plages du débarquement d’Utah Beach et traverseront Sainte-Mère-Eglise. Le vent viendra-t-il mettre son grain de sel ?

7e étape - Ducey > Caen

La 7e et dernière étape entre Ducey (Manche) et Caen (Calvados) le dimanche 29 mars sera encore propice aux attaques. Le parcours est accidenté jusqu'à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. On connaîtra en fin de journée le nom du 40e vainqueur du Tour de Normandie. C'est le Norvégien Ole Forfang qui a remporté l'édition 2019.

