Carton plein pour Laval Cyclisme 53 sur le Tour de Guadeloupe, "un résultat exceptionnel"

Laval Cyclisme 53 va rentrer de Guadeloupe avec la musette remplie de médailles et de victoires. L'équipe mayennaise a remporté 4 des 10 courses et Célestin Guillon termine à la 3e place au classement général.

Le Tour de Guadeloupe vient de se terminer ce dimanche 14 août avec la 10e étape de 147km entre Gosier et Baie-Mahault. Pas de victoire mayennaise sur cette étape, mais la performance en 10 jours est extraordinaire : 4 victoires d'étape (3 pour Florian Rapiteau et 1 pour Célestin Guillon), 2 jours avec le maillot jaune sur les épaules de Célestin Guillon et une 3e place au classement général pour lui. Sans compter le classement par équipes, le classement du meilleur grimpeur et celui de la combativité.

"Le contrat il est plus que rempli car c'est un résultat exceptionnel", se félicite Steven Laurent, le directeur sportif de Laval Cyclisme 53, présent en Guadeloupe. "C'est certainement inédit pour nous et faudrait chercher dans les archives du club pour trouver une trace d'autant de bons résultats", explique le directeur sportif.

"Pour une première course de 10 jours, les coureurs ont couru très juste, ils ont eu la science de la course et ils ont été récompensés par des gros résultats", souligne Steven Laurent. "Faut continuer dans cette direction-là pour la fin de la saison et pour les saisons à venir", espère-t-il.