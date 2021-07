"Ce n'est pas gagné pour les sprinteurs" : l'étape du jour vue par notre consultant Jean-François Bernard

La 13e étape du Tour de France 2021 prend ce vendredi 9 juillet son départ de Nîmes pour arriver à Carcassonne après un parcours de près de 220 km. L'occasion, peut-être, d'assister à une nouvelle échappée selon notre consultant, Jean-François Bernard.

Le départ de la 13e étape du Tour de France 2021 est donné ce vendredi 9 juillet à Nîmes. Après un parcours de près de 220 km, les coureurs arriveront à Carcassonne après avoir passé l'épreuve d'une côte de catégorie 4 et d'un sprint à Fontès. L'occasion, peut-être, d'assister à une nouvelle échappée selon notre consultant, Jean-François Bernard. "Qui est encore capable de rouler derrière une échappée ou de contrôler la course pour une arrivée au sprint ? Plus beaucoup d'équipes. On manque de sprinteurs, et plusieurs équipes ont perdu énormément de coureurs. C'est pourquoi je vois bien une échappée aller très loin encore."

Nîmes a déjà été ville-étape 18 fois et ce sera la 11e fois pour Carcassonne.

Le tracé de la treizième étape

Tracé de la 13e étape du Tour de France 2021 - ASO

Le parcours complet du Tour de France en vidéo

