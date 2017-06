Ce que le Critérium 2017 annonce pour le Tour de France

Le Critérium du Dauphiné 2017 s'est terminé dimanche avec une victoire à l'arraché de Jakob Fuglsang. Le Danois a détrôné Richie Porte, pourtant leader depuis 3 jours. Pourtant l'Australien a dominé la semaine, dans le contre-la-montre et les ascensions. Il sera l'un des favoris du Tour de France.

Richie Porte (BMC) - 2e du Critérium, 5e du TDF 2016

Si Richie Porte a terminé 2e du Critérium du Dauphiné, il sera bien en première ligne pour le Tour de France. © Maxppp -

Richie Porte sera en première ligne pour le Tour de France 2017, dont le départ se fera dans moins de trois semaines, le 1er juillet, à Düsseldorf. Si l'Australien de BMC s'est fait souffler la victoire pour 10 petites secondes sur le Critérium du Dauphiné, dimanche, il a largement dominé la course, traditionnel baromètre des coureurs avant la Grande Boucle. À son meilleur niveau, dans les ascensions comme dans le contre-la-montre, Richie Porte devra cependant tirer les conséquences de la dernière étape. En direction du plateau de Solaison, dimanche, l'équipe BMC du Critérium a montré ses limites et Richie Porte a eu la plus grande difficulté à trouver des alliés.

Christopher Froome (Sky) - 4e du Critérium, vainqueur du TDF 2013, 2015 et 2016

Chris Froome termine 4e du Critérium du Dauphiné. © Maxppp -

De son côté, Christopher Froome, l'ex-compagnon de route de Richie Porte pendant sa période Sky, reste loin de son meilleur niveau. Même si le coureur britannique termine 4e de ce Critérium du Dauphiné, il n'a pas complètement rassuré. Pire, sa domination écrasante dans les épreuves de montagne, lors de ses tours victorieux, a faibli. L'écart qui le séparait de ses adversaires dans ce type d'étape a considérablement rétréci. Pourtant, Froome conserve un statu de favori sur ce prochain Tour de France. Il assure se sentir "de mieux en mieux", tandis que son directeur sportif, Nicolas Portal, confirme "il progresse et termine très bien le Dauphiné".

Fabio Aru (Astana) - 5e du Critérium, 13e du TDF 2016

Fabio Aru termine 5e du Critérium du Dauphiné 2017. © Maxppp -

Richie Porte termine donc 2e du Dauphiné, après une dernière étape épique durant laquelle Jakob Fuglsang a attaqué avec panache. Le coureur d'Astana, éternel lieutenant modèle, est allé chercher avec les dents son nouveau statut de leader. Il compte bien, lors du prochain Tour de France, devenir l'alter ego de Fabion Aru, leader d'Astana, dont le retour à la compétition après trois mois d'absence se solde par une 5e place sur ce Dauphiné. Fabio Aru a donc frappé fort, sans jamais connaître de baisse de régime. À eux deux, les deux coureurs d'Astana pourraient donc former une paire redoutable susceptible de prendre leurs adversaires en tenaille dans les étapes de haute et surtout moyenne montagne du Tour. Mais Fuglsang, qui n'a paru jamais aussi fort à l'âge de 32 ans, parviendra-t-il à garder ce niveau de rendement jusqu'aux Alpes, dans la troisième semaine du Tour ?

Romain Bardet (AG2R La Mondiale) - 6e du Critérium, 2e du TDF 2016

Romain Bardet termine 6e du Critérium du Dauphiné. © Maxppp -

Le coureur français espérait mieux pour ce Critérium. Stupéfiant dans les étapes de montagne du Dauphiné l'an dernier, [il avait terminé 2e NDLR], Romain Bardet n'a jamais pu remonter sur le podium et se retrouve 6e de ce Critérium. Lucide, il analyse sa performance comme "une bonne reprise. Il me reste encore à travailler. Je ne suis pas totalement à 100 %". L'Auvergnat de l'équipe AG2R La Mondiale, a confirmé sa place parmi les tout meilleurs grimpeurs mais aussi ses limites dans le contre-la-montre. Pour compenser son handicap -de l'ordre de trois minutes sur Porte ou Froome dans les chronos du Tour-, "il lui faudra exploiter les failles", reconnaît son directeur sportif Julien Jurdie. Bonne nouvelle : la révélation du Belge Oliver Naesen, qui devrait être son couteau suisse, bon sur tous les terrains, dans le Tour.

Alberto Contador (Trek-Segafredo) - 11e du Critérium, vainqueur du TDF 2007 et 2009

Alberto Contador termine 11e de ce Critérium du Dauphiné. © Maxppp -

Moteur bridé pour le Madrilène, qui a utilisé la course seulement pour monter en régime. Le "pistolero" de Trek estime avoir grillé des cartouches l'an passé dans le Dauphiné. Il veut aborder le Tour avec le maximum de fraîcheur pour avoir une chance de renverser la situation. Dix ans après son premier succès, Contador (34 ans) est conscient que l'âge joue contre lui. Mais sa science de la course, son tempérament d'attaquant et sa détermination incitent ses adversaires à la circonspection. Il reste l'un des grands personnages de la course, à même de faire pencher la balance.