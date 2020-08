Cyclisme : ce que le Critérium du Dauphiné nous apprend, deux semaines avant le départ du Tour de France

C’est un critérium du Dauphiné inédit et renversant qui s’est achevé ce dimanche sur les hauteurs de Megève. La course, traditionnelle répétition du Tour de France, a été remportée par le Colombien Daniel Martinez, devant le Français Thibaut Pinot. Mais cette 72e édition a également été marquée par de multiples abandons, à deux semaines de la Grande Boucle.

Des abandons en pagaille

Plusieurs cadors du peloton mondial ont été mis au tapis sur les routes de Savoie et Haute-Savoie. Souffrant du dos et en petite forme, Egan Bernal, vainqueur du dernier Tour, a du abandonner. Le Colombien n’a pas pris le départ de la quatrième étape samedi.

Même chose ce dimanche pour le Slovène Primoz Roglic, jusque-là leader intouchable du général. Il est tombé samedi, au cours d’une étape où une vilaine chute a précipité l’abandon de Steven Kruijswijk et Emanuel Buchmann, deux autres têtes d’affiches de ce Critérium.

Des satisfactions côté français

Après une semaine montagnarde éreintante, Thibaut Pinot a perdu le maillot jaune lors de la dernière étape ce dimanche, il lui a manqué un peu de jus et des équipiers. Mais le coureur de l'équipe Groupama-FDJ a bien négocié son Critérium, il est resté avec les meilleurs tout au long de la semaine. Il faudra très certainement compter sur lui lors du Tour de France.

A deux semaines du départ de la Grande Boucle, deux autres Tricolores ont donné satisfaction : Julian Alaphilippe, qui était présent dans les échappées sur les deux dernières étapes, et Romain Bardet, monté en puissance tout au long de la semaine et qui termine sixième du Dauphiné.

Mais la révélation de ce Critérium côté français, c'est Guillaume Martin, le coureur âgé de 27 ans de l'équipe Cofidis. Contre toute attente, il s'est hissé sur le podium de la course.

La révélation Daniel Martinez

On ne l'avait pas vu venir mais le Colombien Daniel Martinez a impressionné sur ce Critérium. A 24 ans, le coureur de l'équipe Education First a terminé sur la plus haute marche. Il s'agit de la grande révélation de cette 72e édition.

"Un Colombien peut en cacher un autre, a souri le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. On attendait Egan Bernal ou Nairo Quintana, voilà Daniel Martinez." Double champion de Colombie du contre-la-montre, il a également remporté l'an passé une étape de Paris-Nice au col du Turini.

La domination de l'équipe Jumbo-Visma

Avant l’abandon de Roglic et Kruijswijk, le Dauphiné avait confirmé la domination de l’équipe Jumbo-Visma. Avec un collectif au complet, elle a cadenassé la course. Ses coureurs ont remporté trois des cinq étapes du Critérium. Mais, à moins de deux semaines du Tour de France, les deux coureurs blessés auront-ils le temps de récupérer ? C'est encore incertain.

L’autre armada du peloton, lneos, a elle du souci à se faire tant elle est apparue en retrait sur ce Critérium. Même si le Franco-russe Pavel Sivakov a été un véritable guerrier sur ce Dauphiné, ses coéquipiers ont déçu. On a vu un Egan Bernal à la peine avant son abandon pour un problème au dos. Geraint Thomas et Christopher Froome n'ont pas non plus convaincu, loin de leur niveau habituel.

Un Tour qui s'annonce incertain

"On ne sait vraiment pas à quoi s'attendre pour le Tour", explique son directeur, Christian Prudhomme : "Qui aurait dit voici deux jours que la victoire échapperait aux deux armadas que sont Jumbo et Ineos ou à Thibaut Pinot ?".