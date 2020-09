Cédric Vasseur convaincu de l'avènement Guillaume Martin

L'équipe nordiste espérait une victoire sur le tour de France depuis 2008, mais le manager général n'a aucun regret: "Même sans victoire ce Tour est une vraie satisfaction. Les coureurs ont donné le meilleur d'eux-même, on y a cru jusqu'au bout. On va devoir patienter encore un an. J'ai confiance car on a signé pour l'avènement d'un futur champion, notre leader Guillaume Martin,on va travailler avec lui sur le long terme"

Elia Viviani pour une revanche italienne

Cédric Vasseur qui s'est montré désolé pour son sprinteur italien, Viviani : "Elia a eu du mal à trouver le rythme. Avant le départ du Tour, il souffrait du pied droit. C'est un champion et il vit mal le fait de ne pas avoir offert une victoire à l'équipe Cofidis. On a donc décidé de changer son programme, il va prendre sa revanche sur le Giro, chez lui à la maison."

"les suspicions de dopage, j'ai appris à vivre avec"

Invité également de 100% Club Ch'Tis, le leader de l'équipe Cofidis Guillaume Martin, premier français et 11ème de ce Tour de France, a profité de sa présence dans l'émission pour faire une mise au point après les nouvelles suspicions de dopage, à savoir les révélations d’une perquisition menée par les gendarmes dans un hôtel occupé par l’équipe Arkéa-Samsic: "Il y a toujours eu de la suspicion dans notre sport, le cyclisme est associé au dopage. C'est comme ça. on a appris à vivre avec. Je ne peux pas me permettre de réfléchir ainsi au sujet des coureurs qui m'ont devancé sinon j'arrête de faire du vélo."