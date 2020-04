Ces 3 événements cyclistes encore maintenus en Franche-Comté cette année

La plupart des événements sportifs de Franche-Comté sont annulés à cause du coronavirus mais certains résistent encore. C'est le cas de 3 courses cyclistes franc-comtoises qui sont maintenues : le critérium du grand Dole (Jura), le Tour du Doubs et une étape de la coupe du monde de cyclo-cross à Besançon.

L'organisation du critérium du grand Dole a attendu ce mardi pour décider de maintenir l'épreuve, après les annonces d'Edouard Philippe. "Pour l'instant, on table sur une course entre le lundi 21 et le jeudi 24 septembre", assure le directeur de la course, Franck Boudot. Concrètement, le critérium tomberait quelques jours après le Tour de France mais pas de précipitation pour autant pour Franck Boudot.

Quelques incertitudes liées à l'évolution de la situation sanitaire

Le critérium du grand Dole comme le tour du Doubs et l'étape de la coupe du monde de cyclo-cross de Besançon, se déroulent tous en septembre ou les mois d'après. A savoir après la deadline fixée par Edouard Philippe, ce mardi après-midi, devant les députés. Toutes les compétitions sportives étant annulées jusqu'en septembre.

Concrètement, le critérium du grand Dole se déroulera du 21 au 24 septembre, décision prise ce mardi après-midi. Le Tour du Doubs doit lui se tenir le 6 septembre, en même temps que le Tour de France. Et l'étape de la coupe du monde de cyclo-cross à Besançon se maintient à la date initiale, à savoir le 29 novembre.

Mais certaines incertitudes planent toujours, notamment pour le criterium du grand Dole : "on attend la confirmation de la préfecture du Jura. [...] Mais on est ouvert pour reporter en octobre, en novembre, si la situation évolue dans le mauvais sens, et même si le calendrier est très chargé", admet Franck Boudot.