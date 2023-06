Ces cols défrichés par la Route d'Occitanie, puis adoptés par le Tour de France

C'est la étape reine ce samedi sur la Route d’Occitanie. La plus dure de l’édition 2023 ! 189 kilomètres et trois cols au programme dans les Pyrénées entre Gimont et Nistos : le col de Larrieu, le Menté (déjà bien connu du Tour de France) et puis une arrivée en altitude inédite à Nistos, la station de ski de fond des Hautes-Pyrénées.

ⓘ Publicité

Depuis 1977, la course occitane a "défriché" quelques cols pyrénéens, adoptés ensuite par le Tour de France les années suivantes.

Le plateau de Beille en premier

Première trouvaille : le Plateau de Beille (Ariège), où la Route du Sud arrive en 1995. Un site qui tape dans l’œil de Jean-Marie Leblanc, le directeur du Tour de France à l’époque. Et en 1998, victoire de Marco Pantani, qui renverse le Tour.

Plateau de Beille 1998 - Pantani spaventa Ullrich

Autre découverte : le Port de Balès dans les Hautes-Pyrénées. Première arrivée au sommet de la Barousse il y a pile vingt ans, en 2003. Mais à l'époque, c’est un cul de sac ! Alors la Haute-Garonne goudronne la route sur son versant, et le Tour de France l’emprunte pour la première fois en 2007. C'est d'ailleurs cette année là que Christian Prudhomme est pour la première fois directeur de la Grande Boucle, et qu'il découvre le Balès : "un col absolument magnifique et qui se redresse de plus en plus", raconte-t-il dans un entretien à France Bleu Occitanie .

Mais c'est en 2010 que le Port de Balès entre dans la légende, avec Alberto Contador qui profite d'une panne de dérailleur du maillot jaune Andy Schleck.

Avería de Andy Schleck en Port de Balès (Tour France 2010)

Ce Port de Balès, Alberto Contador le retrouvera d'ailleurs sur la Route d'Occitanie 2015, où il s'imposera à Luchon, après une bataille contre Nairo Quintana et le jeune Pierre Latour.

"La Hourquette d'Ancizan est tellement belle !"

D'autres cols ont été empruntés ensuite par le Tour de France, toujours après "validation" par la Route d'Occitanie. Notamment La Hourquette d'Ancizan, "qui est tellement belle !" s'enthousiasme le patron du Tour Christian Prudhomme. Et puis le col de Spandelles**, un final à Gavarnie avec une victoire de Pierre Rolland en 2017, une arrivée au Mourtis en 2022, et maintenant Nistos Cap Nestès.

Des cols pyrénéens découverts par la course occitane, mais pas seulement… Rocamadour a eu aussi droit à son Tour en 2022, parce que Christian Prudhomme a adoré le final de la Route d’Occitanie en 2020, avec la victoire de Benoît Cosnefroy . L'an dernier, le contre-la-montre final de la Grande Boucle s'est déroulé sur les routes du Lot, avec la victoire d'étape de Wout Van Aert, mais surtout le sacre de Jonas Vingegaard.