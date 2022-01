"Cette coupe du monde, c'est notre récompense" : au cœur des bénévoles du cyclocross de Flamanville

En matière de cyclocross, Flamanville en connaît un rayon. Depuis 2007, la vingtaine d'hectares du parc du château en a vu passer des coureurs. D'abord compétition régionale dès 2007, le cyclocross gravit les échelons jusqu'à un championnat de France en 2020 et cette manche de coupe du monde le 16 janvier 2022. Pour les plus de 300 bénévoles mobilisés, c'est une "belle récompense. Une fête du vélo après des mois de travail". Les yeux d'Hubert, de Benoîtville, pétillent à l'idée de vivre cet événement.

On ne dort pas beaucoup la nuit, car on pense à plein de choses. On ne veut rien oublier - Hubert, bénévole

Ces bénévoles installent 3 à 400 panneaux dans Flamanville et ses environs © Radio France - Pierre Coquelin

"On sent que ça arrive. On est confiants : le circuit est quasiment terminé. Là, on finit la passerelle, c'est l'histoire de deux heures", explique Patrick, des Pieux, fidèle bénévole depuis 2012. La passerelle est impressionnante : "24 marches, une pente à 40 degrés. Quand on est là-haut, c'est assez impressionnant", ajoute le Manchois.

Des mois de travail

Un peu plus loin dans le parc, Michel positionne des lattes en bois sur le circuit de 2,9 kilomètres. Sa mission touche à sa fin. "De longues journées, de longues semaines. C'est 8h30-18 heures depuis début décembre", précise cet habitant d'Helleville. Sur le parcours, 1500 piquets, six kilomètres de filets fluos et douze kilomètres de corde. "On est une bonne équipe de bénévoles. Et puis on a Christian et Gisèle qui sont à nos petits soins pour la restauration le midi", sourit le bénévole.

L'imposante passerelle de 24 marches installée dans le parc du château de Flamanville © Radio France - Pierre Coquelin

Tous les chemins mènent à Flamanville. Mais pour que la formule soit vraie, il faut baliser toutes les routes. Et ça, c'est la mission de Jean-Marie. "A la louche, je dirais 3 à 400 panneaux. On fait tous les parkings, les passages piétons sur le circuit, les postes de secours, la restauration, etc. On est tous des amoureux de vélo", confie le M. Signalétique de la bande.

Ce jeudi, les infrastructures TV et les car podiums de la zone arrivée doivent débarquer. Dimanche, on attend 5.000 spectateurs, jauge maximale autorisée en application des nouvelles mesures sanitaires.

Programme du dimanche

9h30 : Juniors hommes

10h30 : Juniors femmes

12 heures : Moins de 23 ans hommes

13h40 : Elites femmes

15h05 : Elites hommes

Une manche de la coupe du monde de cyclocross à vivre sur France Bleu Cotentin avec une émission spéciale dimanche 16 janvier de 10 heures à midi depuis le parc du château de Flamanville.