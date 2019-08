Challenge Mayennais : Enzo Bernard conserve le maillot vert de leader

Saint-Germain-d'Anxure, France

C'est une nouvelle fois un Vendéen qui s'impose ce dimanche lors de la deuxième épreuve du Challenge Mayennais à Saint-Germain-d'Anxure. Alan Jousseaume, tout juste 21 ans, franchit au sprint le premier la ligne d'arrivée en 2 heures 41 minutes et 24 secondes. Enzo Bernard, de la même équipe, conserve le maillot vert de leader au classement général.

Cette deuxième épreuve, plus technique, a fait souffrir les jambes des 180 coureurs au départ. Avec des pentes à plus de 10%, le peloton était plus clairsemé que la veille. Alan Jousseaume, de l'équipe Vendée U Pays de la Loire s'offre une victoire au lendemain de son anniversaire : "La première boucle était plus facile mais la deuxième était plus corsée".

Pour cette épreuve, les coureurs réalisent dix fois la première partie de la course puis six fois la seconde qui se soldent par une arrivée en montée. Enzo Bernard, premier samedi à Monsûrs ne termine pas dans le groupe de tête mais conserve, à sa grande surprise, le maillot vert de leader : "Il y avait une vingtaine de coureurs devant [moi], je me suis dit qu'il y en avait bien un qui avait fait des points la veille et qui allait me le prendre".

Il regretterait presque la situation : "Courir avec le maillot ce n'est pas facile. On vous repère plus facilement dans le peloton, les coureurs vous suivent plus". Distancé lui aussi, l'Américain Thorsten Askervold du Laval Cyclisme 53, se maintient 1er en deuxième catégorie.

La troisième et dernière épreuve se déroule à Fougerolles-du-Plessis à partir de 14h00.